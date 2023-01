Dépression Fien : des rafales de près de 100 km/h attendues en Haute-Garonne, le Gers en vigilance orange

Ce n'est pas Gérard qui est craint en Occitanie ce mardi 17 janvier, mais plutôt son successeur, le dénommé Fien. Le Gers et les Hautes-Pyrénées ont rejoint les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. Météo France précise que les rafales pourraient progresser vers l'est, notamment la Haute-Garonne qui n'est pas encore en alerte mais où les rafales pourraient atteindre 100 km/h dans le sud du département.

Fortes pluies et grosses rafales mardi matin

À Saint-Gaudens, le vent pourrait souffler entre 70 et 95 km/h mardi avec un épisode au plus fort entre 8h et 10h, avec des précipitations plus fortes que lundi. Dans la ville rose, les premières rafales se lèveront à l'aube avec là aussi des pointes à 95 km/h observables autour du milieu de la matinée de mardi. Il pleuvra aussi très fort ce mardi à Toulouse, avec 20 mm attendus. Le vent ne descendra pas en dessous des 50 km/h en Haute-Garonne jusqu'en fin de soirée mardi.

En Ariège aussi, les 95 km/h sont envisageables vers 10-11h mardi à Foix et Saint-Girons.

Dans le Gers, on redoute des pointes de vent importantes mais surtout des précipitations conséquentes, plus fortes encore qu'à Toulouse. 85 km/h envisagés à Auch tout de même en début de matinée, 90 k/h à Mirande vers 9-10h, 95 km/h à Nogaro vers 10h. L'Armagnac sera particulièrement arrosé avec une trentaine de centimètres de cumul de pluie ce mardi dans l'ouest du Gers.

En remontant vers le nord de l'Occitanie, le Tarn et le Tarn-et-Garonne seront un peu moins exposés mais doivent se préparer à un temps très venteux et humide. Autour de 75 km/h maximum pour Montauban vers 10h mardi, avec plus de 20 mm de pluie. Scénario similaire à Albi ce mardi, avec du vent à 65 km/h vers 10h et des précipitations comparables.