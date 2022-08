Depuis 10 ans, un laboratoire nancéien allume des feux pour mieux les comprendre

Le LEMTA (laboratoire d'énergétique et mécanique théorique et appliquée) de l'Université de Lorraine, basé à Nancy-Brabois, travaille sur le feu, son comportement et les moyens de s'en protéger. En plus des recherches théoriques et des modèles numériques, il y a aussi la phase expérimentale.