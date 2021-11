Depuis l'espace, Thomas Pesquet avertit Emmanuel Macron de l'aggravation du réchauffement climatique

Quelques jours avant son retour sur Terre, Thomas Pesquet a échangé en visioconférence pendant une vingtaine de minutes avec Emmanuel Macron. L'astronaute français, qui a pris le commandement de la Station spatiale internationale jusqu'à la fin de la mission, a profité de cette réunion pour alerter le chef de l'État sur le réchauffement climatique dont il voit les conséquences depuis le hublot de la station. "On voit distinctement la fragilité de la Terre et ça choque", a-t-il expliqué ce jeudi 4 novembre au Président.

Témoin spatial des catastrophes climatiques

"On voit aussi malheureusement les effets néfastes des activités humaines", s'est inquiété Thomas Pesquet. L'astronaute a ainsi décrit "la pollution des rivières, la pollution atmosphérique". Durant sa mission, il a pu observer "les feux sur les surfaces immenses", tels que les incendies qui ont frappé les États-Unis et le Canada cet été. "On voyait des régions entières qui brûlaient (...) on voyait aussi les flammes à l'œil nu depuis la Station spatiale à 400 kilomètres d'altitude", a-t-il déploré.

Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, c'était les phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes"

L'astronaute français a aussi pu observer lors de sa mission "le triste spectacle des tempêtes tropicales" : "Une fois que l'un était passé en faisant des dégâts, on en voyait déjà un autre qui se formait dans l'Atlantique sud", a-t-il décrit à Emmanuel Macron. Thomas Pesquet a souhaité alerté le chef de l'État, rappelant que ces phénomènes météorologiques sont voués à s'accélérer "en force et en intensité par les changements climatiques".

Ce qu'on a vu vraiment c'est ces phénomènes météorologiques qui s'accélèrent de manière assez inquiétante

Ces changements climatiques, Thomas Pesquet les avait déjà observés lors de sa première mission, en 2016. Mais en cinq ans, les choses semblent s'être intensifiées. "D'une année sur l'autre, on sait qu'on bat des records de températures sur Terre et mais d'une année sur l'autre on sait aussi qu'on bat des records de feux, de tempêtes, d'inondations et ça ça se voit très clairement", a-t-il précisé. Thomas Pesquet a indiqué avoir "mal au cœur" en voyant depuis la Station spatiale internationale "des zones menacées" par le réchauffement climatique et notamment la montée des eaux.

Après avoir décrit l'accélération du réchauffement climatique, Thomas Pesquet a insisté sur la nécessité d'agir. "On espère qu'on va réussir à prendre les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que la planète reste habitable pour tout le monde dans les années, les décennies et les siècles qui viennent", a-t-il lancé. Emmanuel Macron s'est dit lui "optimiste" sur le long terme, se différenciant de Thomas Pesquet qui "documente le pessimisme de court terme", selon les mots du chef de l'État. "Dans les régions où les conséquences sont déjà là et visibles, il faut résister, protéger, nous adapter. Pour prévenir, il faut accélérer beaucoup plus les engagements et leur mise en œuvre", a ajouté Emmanuel Macron, faisant référence par ailleurs à la COP26 qui a débuté le week-end dernier à Glasgow, en Écosse.