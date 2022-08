"Depuis la grêle, on a eu 1000 demandes de débosselage" : à Chauvigny, les professionnels sont débordés

Dans la nuit du 22 au 23 mai dernier, des grêlons très impressionnants sont tombés sur le Poitou. Dans la Vienne, une large bande de Poitiers à Chauvigny a été touchée et les dégâts sur les toitures et les véhicules sont importants. Romain Duvernet, patron de l'entreprise R.D'Boss, sait qu'il a du travail au moins jusqu'au début de l'année prochaine. "Je ne suis pas le seul sur le secteur, souligne-t-il. Mais j'ai eu plus de 1000 demandes. Avec à chaque fois des expertises avec les assureurs et ensuite les interventions".

On fait du débosselage tous les jours, toutes les semaines" Romain Duvernet

Le nombre d'impacts et donc le temps d'intervention est très variable. "Deux impacts pour certains véhicules, et même jusqu'à 600 pour une voiture", calcule-t-il. Il a pu intervenir en urgence parfois, mais il a surtout dû trouver des sous-traitants. "J'ai des personnes qui m'aident, et c'est indispensable, car pour l'instant, je ne prévois pas une activité normale avant le début de l'année prochaine".