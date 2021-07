Depuis un mois, les Jardins Joyeux occupés pour bloquer un projet immobilier

Depuis un peu plus d'un mois, ils sont une quinzaine d'occupants à se relayer aux "Jardins Joyeux", comme ils les ont surnommés. Réunis au sein du collectif éponyme, ils veulent sauver le site de 8000 m2, — dont 4000 m2 d'espaces verts — de la bétonnisation. Ils s'opposent à la société Sedelka, promoteur immobilier normand, qui compte transformer le site pour y construire 175 logements, de standing ou à vocation sociale.

Le site occupé s'étend sur 8000 m2, dont 4000 m2 d'espaces verts. © Radio France - Juliette Geay

A l'entrée, une porte en liège, toujours ouverte en journée. Juste derrière, six personnes sont réunies autour de la table d'accueil. John*, membre du collectif des Jardins Joyeux, propose de nous faire la visite. Dans le bâtiment principal, nous commençons par "la salle de bal". "Ici vous avez une partie bar, qui est effective quand on fait des soirées." A l'étage, une ancienne bibliothèque religieuse...devenue plus éclectique. "On a rangé la pièce, rebouché des trous dans le sol. Non, on ne dégrade pas, insiste-t-il. On regrade les lieux. C'est à dire qu'on leur redonne vie, on les nettoie, on les range."

Protéger la faune et la flore

Après un passage par la chapelle, nous arrivons dans les jardins, dont les squatteurs revendiquent la préservation. Ils souhaitent en laisser une partie à l'état de friche, pour protéger la faune et la flore. "Nous avons un renard dans les lieux, deux chouettes hulottes, des geais, des corneilles, des pigeons ramiers. Il y a cette belle allée d'ornes... Si le projet du promoteur était maintenu, tout ceci serait rasé, pour y construire un bâtiment sans vie."

Le projet immobilier, dont le permis de conduire est déjà signé, prévoit la construction de 121 logements neufs, 27 dans les bâtiments historiques préexistants et 27 logements sociaux. Tous les jardins ne seraient pas rasés ; certains seraient transformés en jardins privés. Les occupants, eux, proposent un contre-projet : créer un vaste lieu associatif, qui accueillerait des événements artistiques dans les bâtiments. Dans le parc, le collectif aimerait mettre en place des jardins partagés, autogérés par les voisins. Ils ont déjà installé un potager et une ruche.

Le potager des Jardins Joyeux. A l'arrière plan, une ruche © Radio France - Juliette Geay

Des visites pour les passants

En journée, ils reçoivent quelques curieux. Aujourd'hui, Karim et Annabelle, qui habitent le quartier : "J'ai lu ça dans le journal. Je passe par curiosité et puis pour tenter de défendre un peu le projet", explique Karim. "D'avoir un espace comme ça en centre-ville et de le voir repris par des promoteurs alors qu'il y a déjà beaucoup de résidences, on trouve ça dommage. On est venu voir à quoi cela ressemblait", complète Annabelle.

Peu de chance toutefois que le projet des occupants aboutisse... Ils en ont conscience, mais comptent rester tant qu'on ne les déloge pas. Le 6 juillet, le juge d'instance a annulé l'arrêté d'expulsion des occupants pris trois semaines avant, pour des questions de procédures. Les squatteurs attendent désormais le 20 juillet, date à laquelle le tribunal se prononcera de nouveau sur leur sort.

*Le prénom a été modifié