Dérèglement climatique dans les Vosges : « Soit on met des canons partout, soit on invente autre chose »

Il faut monter de plus en plus haut pour trouver de la neige en hiver.

Claire et François viennent de ranger leurs skis de randonnée après deux heures de balade, et le dérèglement climatique, ils le constatent dans le massif des Vosges après avoir gravi la montagne sur les hauteurs de Ventron à la force des bras et des jambes : « Soit on met des canons partout, soit on invente autre chose et ça n'a aucun sens de mettre des canons partout. Ecologiquement parlant, c'est quand même pas une super idée » lâche cette spinalienne en tapant ses spatules.

Et la sportive de montrer les pistes avec des téléskis à l’arrêt ou des promeneurs côtoient des enfants qui dévalent sur des luges en plastique : « C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Il n’y a plus de stations mais il y a des gens, qui viennent faire de la luge, du ski de fond, des raquettes ou du ski de rando. C'est vraiment un bel exemple de ce que ça peut être aussi : on peut se faire plaisir sans canons à neige ».

Il faut monter un peu plus loin.

Le constat des promeneurs et glisseurs est le même en dehors des pistes alimentées par la neige artificielle : « Pas beaucoup de neige », on évoque la nécessité « d’inventer d'autres façons de pratiquer la montagne avec moins de neige ou sans neige. » Et les Vosgiens, sont le plus amers : « L'année dernière, à cette saison, il y avait beaucoup, beaucoup plus de neige et pour moi, c'est triste » confie cette habituée des lieux qui a appris à ses enfants à skier au Ventron.

Un manteau neigeux qui se raréfie : « Il faut monter un peu plus loin, il faudra faire avec ce que l'avenir nous réserve » confie ce père de famille fataliste.

Les habitués des lieux profitent du calme de la montagne pour : « une petite balade sans bruit de remontée. C'est un peu triste parce que c'est là qu'on a appris à skier. Après, il y a d'autres activités à faire comme le VTT et puis, il faut s'adapter et imaginer autre chose en dehors de la neige » confie un retraité dynamique et bien chaussé.

Des promeneurs souvent nostalgiques : « Quand j'étais petite, il tombait parfois un mètre de neige au cours de la nuit et là aujourd'hui, on monte jusqu'ici et finalement… » et la promeneuse qui déguste une tarte maison montre la neige qui fond à vue d’œil et laisse un blanc… « On profite du silence et du petit crépitement de l'eau qui tombe des branches des sapins qui fondent. »

Grosse envie de faire du ski.

Une montagne qui attire avec des parkings de stations qui font le plein le week-end et juste avant la station de La Bresse, Lionel Mougel, loueur de chalets et de skis remarque que les touristes sont de retour après une année blanche pour cause de pandémie pendant deux saisons avec des stations priées de rester fermées pour éviter l’effet cluster-raclette en fin de journée. « On part sur une très bonne base en termes de fréquentation pour cet hiver et on est face à une grosse demande avec une grosse envie de faire du ski, de se détendre, de prendre un bol d'air ». Avec des canons à neige qui tournent à plein régime, mais de plus en plus de touristes semblent se poser la question du réchauffement climatique avec déjà une 15aine de stations de ski qui ont disparu dans les Vosges.

