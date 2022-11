Dernière Rénovation : "Les pétitions et les manifestations classiques ne suffisent plus pour être écouté"

Dernière Rénovation s'est fait remarquer à Toulouse ces dernières semaines par le blocage du boulevard Marengo près de la gare ce jeudi 24 novembre, et le blocage de la rocade le 18 novembre. Ce sont aussi eux qui ont interrompu le match du Stade Toulousain le 5 novembre en montant sur les poteaux d'Ernest-Wallon.

Alice, membre de Dernière Rénovation, justifie ces actions, notamment celles qui impactent les citoyens. "Quand on écrit un rapport du GIEC, quand on bloque des lieux de pouvoir, on ne nous écoute pas", explique la jeune femme. "Ça ne suffit pas", déplore t-elle en comparant son mouvement aux suffragettes d'Angleterre qui troublaient sciemment l'ordre public pour plaider le droit de vote des femmes.

Le collectif souhaite que les pouvoirs publics prennent en main la question de la rénovation et de la précarité thermique, en finançant la rénovation des logements des ménages les plus modestes d'ici 2030. "Douze millions de Français ont froid chez eux l'hiver, cela atteint leur vie, 2.200 personnes en meurent chaque année" explique Alice.

Dernière Rénovation a connu son premier procès cette semaine à Auch. Six militants ont été jugés pour avoir tenté d'interrompre une étape du Tour de France dans le Gers l'été dernier. Le parquet a requis 200 euros d'amende chacun, délibéré attendu fin janvier.