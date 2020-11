Confinement : la reprise de chasse, "une mission d'intérêt général" pour la fédération de Seine-Maritime

La nouvelle est tombée cette semaine. Le gouvernement a annoncé, par la voix de sa secrétaire d'Etat en charge de la Biodiversité, Bérangère Abba, une dérogation permettant aux chasseurs de retourner en forêt uniquement pour régulation. La préfecture de Seine-Maritime de son côté a acté cela dans un arrêté signé le 6 novembre 2020. Le président de la fédération de chasse du département, Alain Durand, se dit satisfait : "au moins, pour une fois, l'Etat reconnait que le monde de la chasse peut rendre des services".

La chasse "loisir" toujours interdite

"La prolifération du grand gibier (sangliers et cervidés) et de certaines espèces sauvages génère d’importants dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens en Seine-Maritime", indique en préambule un communiqué de presse de la préfecture. Ainsi, afin de maintenir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et réguler la faune sauvage, les sangliers, les chevreuils et les cerfs notamment pourront être chassés durant toute la période du confinement. Cela sous forme de battues ou de tir à l'affût.

"Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Ce n'est pas de la chasse mais une mission d'intérêt général. Si on ne régule pas ces populations de sangliers, de cervidés et si le confinement continue, cela va être une catastrophe au printemps sur les semis des agriculteurs", précise Alain Durand. L'année dernière sur la même période, novembre et décembre, 5 000 sangliers ont été tués.

La chasse aux pigeons ramiers et aux corvidés est autorisée, à tir, à l’affût et à poste fixe individuel à condition qu’elle soit exercée à proximité immédiate de parcelles cultivées.

Alain Durand est satisfait mais espère aussi que les chasseurs de gibiers d'eau pourront retourner prochainement à la hutte. "Le risque de grippe aviaire est élevé dans notre département. On ne pourra pas compter sur les chasseurs pour faire les sentinelles sanitaires. C'est eux qui peuvent voir sur le terrain si les animaux sont contaminés, il ne va plus avoir de surveillance. Je ne sais pas comment on va contrôler cette épidémie".

La grippe aviaire ne touche pas que les canards sauvages, elle peut avoir des conséquences sur les élevages de volailles insiste le président.