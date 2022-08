Puits, réservoirs, potagers, golfs : toutes les réponses sur les restrictions en vigueur en Creuse

Comment se fait-il que le golf puisse être arrosé ? Pourquoi il m'arrive de voir mon voisin arroser ses roses ou ses orchidées ? Est-ce que je peux aller laver ma voiture en station ? Vous êtes nombreux à vous interroger et à nous demander des précisions sur les restrictions en vigueur en Creuse. Toutes les réponses dans cet article.

Pourquoi le golf a le droit d'arroser ?

Cette dérogation est nationale mais attention, elle ne concerne pas toute la pelouse d'un golf. Seul le green peut être arrosé, c'est à dire la petite surface plate autour du trou. Comme d'autres entreprises, les golfs bénéficient de cette dérogation parce qu'il s'agit d'entreprises, avec des salariés, et qu'il faut continuer de les faire tourner.

En Creuse, il existe deux golfs. Celui de Bonnat est en synthétique. Pour celui de Gouzon, la question de l'utilisation des réserves collectives en eau ne se pose pas non plus : il dispose de son propre étang, récupérateur des eaux de pluie et de drainage.

Si j'ai un récupérateur d'eau, est-ce que je peux m'en servir ?

Evidemment, si vous avez pris la peine d'installer des systèmes de récupération d'eau de pluie chez vous, vous pouvez les utiliser pour arroser vos fleurs. L'installation de ce genre de système est d'ailleurs de plus en plus conseillé et réclamé, que ce soit pour les entreprises, les collectivités ou les particuliers.

Et si j'ai un puit ?

Pour les puits, les restrictions sont les mêmes qu'au robinet. Comme ils sont raccordés aux réseaux hydrographiques, c'est à dire les cours d'eau, cela fait partie des réserves à protéger.

Je ne peux pas du tout arroser mon potager ?

Concernant les potagers, il s'agit de restriction et non d'interdiction. Vous pouvez donc arroser le vôtre, mais seulement à partir de 20h le soir, jusqu'à 8h le lendemain. C'est à peu près le même principe que l'exception dont bénéficient les pépinières et les vergers, qui doivent également être munis de systèmes de goutte à goutte et son limités à cinq mètres cubes d'eau par jour.

Est-ce que je peux laver ma voiture ?

C'est désormais totalement interdit, puisque cela ne fait pas partie des usages indispensables. Laver sa voiture chez soi était déjà interdit en période d'alerte renforcée ; c'est devenu interdit y compris en station-service depuis le passage du département en crise. Il existe tout de même une exception pour certains professionnels, comme les ambulanciers.

Quelles que soient les règles en vigueur, nous sommes tous appelés à être particulièrement prudents et à limiter nos utilisations en eau. Certains se mettent ainsi à récupérer l'eau froide qui coule en attendant l'eau chaude de la douche ; d'autres à récupérer l'eau de cuisson des pâtes ou du riz ou encore à diminuer le nombre de chasses d'eau tirées dans la journée.