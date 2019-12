A Pairi Daiza, des centaines de curieux font la queue pour voir les jumeaux pandas

Bao Di et Bao Mei sont les stars du parc animalier belge qui ouvre pour la première fois pendant les fêtes de Noël. Les bébés pandas nés cet été sont en pleine forme.

Petit jeu entre un jumeau et une soigneuse

Brugelettes

Pas forcément évident de voir la petite frimousse des jumeaux, car ils dorment encore beaucoup, jusqu'à 20h par jour, mais rien que de les voir faire leur sieste ravit les curieux venus par centaine. Ceux qui ont la chance de les voir s'amuser ou prendre le biberon sont aux anges notamment les enfants

Ils sont trop jolis, trop choux !

Mais les adultes aussi sont fans, et certains sont carrément accrocs comme Marie-Ange qui suit la famille panda depuis son arrivée. Depuis la naissance des jumeaux, elle scrute leurs faits et gestes d'abord sur la page facebook du parc et puis dans leur grotte

Depuis leur naissance, je fais un album, je suis l'évolution, leurs yeux qui s'ouvrent, etc, je suis vraiment émerveillée, j'ai même voté pour leur prénom

Marie-Ange qui est aussi ravie de voir la maman Hao-Hao, la gentille, en français qui s'occupe très bien de ses petits assurent les soigneurs. Elle en profite aussi pour aller voir le papa Xing Hui, et plus loin leur grand frère Tian Bao.

Le seul parc animalier en Europe à accueillir une aussi grande famille de pandas géants

Ces jumeaux sont un vrai petit miracle pour les soigneurs qui se sont au début relayés 24h/24, 7 jours sur 7 pour que tout se passe au mieux.

Avoir des jumeaux, et viables, c'était inespéré, car souvent avec des jumeaux la situation peut très vite mal tourner et là tout s'est idéalement passé,c'est un coup de chance monstre ! et je pense que tous les dieux sont avec nous, Karine Blanchecotte, soigneuse

Pairi Daiza est ouvert jusqu'au 5 janvier. Il faudra ensuite attendre le 21 mars pour revoir les bébés pandas et les 7000 autres locataires à plumes et à poils du parc qui accueillera un nouveau monde, la terre du froid avec des ours polaires, des morses ou encore des manchots.