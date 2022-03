Dès 2023, les propriétaires côte-d'oriens ne pourront plus louer leurs "passoires énergétiques"

La lutte contre les passoires énergétiques entre dans le concret : à partir de janvier 2023 en Côte-d'Or et partout en France, les logements les plus mal isolés ne seront plus acceptés à la location sans travaux d'isolation au préalable. Entretien avec Jean Perrin, président de l'UNPI.

Jean Perrin, vous présidez l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Expliquez-nous concrètement ce qui va se passer à partir de janvier 2023.

Jean Perrin : Il y a une mesure qu'on pourrait déjà considérer comme existante. C'est la non-revalorisation des loyers en cours pour les passoires énergétiques, donc les classes G dans les DPE (diagnostics énergétiques).

Et donc à partir de janvier 2023, on ne pourra même plus louer son logement sans faire de travaux

Ça sera interdit à la location et c'est là où il y a peut être un petit problème. Aujourd'hui, pour rénover les logements, les propriétaires rencontrent quelques difficultés. Il faut qu'ils trouvent le financement et même avec le dispositif "Ma Prime Rénov", c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, l'adjoint à l'urbanisme de la Ville de Dijon a saisi le préfet récemment en lui disant qu'il faut simplifier, c'est trop compliqué : le dossier à monter, les preuves à apporter, les factures.

Aujourd'hui quand un propriétaire décide de faire des travaux, il avance les frais et ensuite constitue un dossier pour se faire rembourser ?

Cela a été amélioré, maintenant, il faut demander la prime avant de commencer les travaux, l'argent peut être versé plus tôt, mais il y a des retards pas possibles qui sont pris. Et donc, la deuxième difficulté, c'est que les artisans sont submergés. Et aujourd'hui, pour avoir un artisan, pour faire des travaux, c'est pas facile. Et quand on a un artisan, il vous dit qu'il n'a pas les matériaux. Par exemple pour avoir une pompe à chaleur, il y a des délais pas possibles pour un certain nombre de matériaux. Il y a des délais qui sont longs, donc des chantiers qui sont arrêtés parce que les délais de fourniture de matériaux sont longs.

Mais en attendant, il y a des locataires qui payent des factures énergétiques assez impressionnantes dans ces passoires thermiques. On fait comment pour eux ?

Speaker 2: Il y a des locataires, il y a des propriétaires, parce que il y a aussi ceux qui habitent. Ils ont le même problème. Donc aujourd'hui déjà, on peut faire certains petits travaux qui permettent d'améliorer, par exemple, des systèmes de régulation électronique. Et puis, on peut aussi peut être, pour certains locataires et de vie, en occupant plus que locataires, être vigilants sur la façon dont on consomme l'énergie.

Donc quelle est votre position, vous êtes contre cette loi ?

Ce que disent les propriétaires, c'est oui, on va le faire, parce qu'on est conscient de la transition écologique. Moi je pousse pour que les propriétaires tiennent compte de ce réchauffement climatique qui guette tout le monde et agissent. Sauf que je dis qu'on ne peut pas agir aussi vite.

Qu'on soit très concret sur vos revendications, vous demandez de repousser ces nouvelles mesures, mais de combien de temps alors ?

Je pense qu'il faudrait un décalage d'un an.