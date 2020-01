Des actions contre la pollution de l'air à Besançon

A vélo et en gilets jaunes, les manifestants ont notamment sérieusement ralenti la circulation à Besançon sur la RN57 entre le rond-point de Beure et Micropolis. Crédit photo Alternatiba Besançon.

Besançon, France

De grosses difficultés de circulation ce mardi matin sur la RN57 à Besançon entre Micropolis et le rond-point de Beure. Le trafic a été fortement ralenti suite à une manifestation surprise des militants d'Alternatiba Besançon et d'ANV-Cop21 Besançon pour dénoncer la pollution de l'air. Estelle Colin du collectif Alternatiba nous expliquait pourquoi ce mardi matin.

67.000 morts par an selon l'ANSES

"La qualité de l'air, la pollution atmosphérique, ça nous touche tous", explique la militante. "Selon un rapport publié en 2019 de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, c'est considéré comme la deuxième cause de mortalité évitable derrière l'alcool. On parlait avant de 48.000 morts par an, maintenant ce serait plutôt 67.000 morts par an."

Les manifestants ont aussi procédé à des actions de sensibilisation devant les écoles du quartier de Planoise de Besançon. Crédit photo Alternatiba Besançon

Premières victimes, les enfants

"Les enfants, qui ont _un système respiratoire encore immature_, sont les premiers touchés avec des conséquences sévères au niveau respiratoire mais aussi neurologique", dénonce encore Estelle Colin. Les manifestants ont aussi procédé à des actions de sensibilisation devant les écoles du quartier de Planoise de Besançon.