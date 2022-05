Des mégots, des canettes et même des machines à laver ramassées au bord des routes de l'Hérault

Une vingtaine d'agents du pôle Routes et mobilité du département a nettoyé les abords des routes à hauteur de Lunel.

300 agents mobilisés sur 350 kilomètres pour nettoyer les routes du département, ce mardi 17 mai. Chaque année, depuis 6 ans, le Département organise une collecte de déchets pour faire le ménage aux abords des routes mais surtout montrer le nombre de déchets jetés chaque année. Ils ont un impact environnemental majeur : par exemple, seul un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau.

Il est 11 heures, ce mardi, à côté du rond-point, à la sortie de Lunel. Une vingtaine d'agents routiers termine tout juste la collecte de déchets. Ils se sont mobilisés sur la route de la mer sur environ quinze kilomètres.

Le bilan de la collecte : "Beaucoup de bouteilles, de paquets de cigarettes, des pneus, des seaux, des gants", détaille Stéphanie, une des volontaires. Elle travaille dans le service des ressources du pôle Routes et mobilité de l'Hérault. La jeune femme enfile le gilet orange depuis 3 ans pour prêter main forte aux agents de la route, à l'occasion de cette journée spéciale. "Je suis sensible à l'environnement, c'est bien aussi de voir les gens sur le terrain, et de nous rendre compte des tâches qu'ils ont journalièrement"

Et la nouveauté, cette année : "Il n'y a quasiment plus de masques [chirurgicaux], ajoute Cyril Assenat, responsable entretien et exploitation dans le secteur de la Petite Camargue.

Environ trois grosses camionnettes de déchets

Plus de 15 mètres cube de déchets ont été collectés, c'est l'équivalent de trois grosses camionnettes. C'est globalement les même quantités par rapport aux années précédentes.

Parmi les volontaire, il y a Paul, contrôleur de travaux. Il a l'habitude d'entretenir les routes : "Je suis venu rejoindre les copains. C'est un travail d'équipe, c'est la solidarité pour l'environnement. Après, tous ces bouts de plastiques se décomposent et les animaux les mangent."

Huit poubelles violettes géantes ont également été installées au bord des routes dans les quatre coins de l'Hérault, dont une à hauteur de Lunel. Avec un message, "n'en jetez plus !", elles vous montrent la quantité de déchets collectés. Vous les verrez durant un mois.