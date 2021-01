Des animaux pour prévenir les risques d'incendie sur le plateau de Chenôve

Cinq ans après les gros incendies qui avaient ravagé le plateau de Chenôve, un troupeau vient d'être "embauché" sur place pour nettoyer les broussailles et entretenir la végétation. Les bêtes vont rester sur le plateau pendant un mois.

En 2015, un incendie touche 80 hectares de forêts et de pelouses sur le Plateau de Chenôve. Ce mardi 19 janvier, un troupeau constitué de chevaux et de vaches écossaises est arrivé sur les lieux pour pâturer sur deux zones incendiées. Il va y rester pendant environ un mois.

Le recours à ce dispositif vient compléter celui déjà en place à l’Ouest du Plateau, qui pâturent de l’automne à la fin de l’hiver sur certaines zones du Plateau et qui a pour objectif commun de lutter contre l’embroussaillement et l’envahissement de ronces et de préserver ces pelouses calcaires, véritables réservoirs de biodiversité.