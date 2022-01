Savoie : des animaux sauvages protégés, dont des loups, auraient été empoisonnés dans le parc de la Vanoise

Quelqu'un a-t-il cherché à empoisonner le loup en Vanoise ? C'est le journal Le Monde qui révèle l'information ce lundi 31 janvier. Plusieurs animaux dont des loups ont été retrouvés morts dans le Parc de la Vanoise, il y a an. Les faits remontent en mars 2021, mais on ne l'apprend que maintenant. Ces animaux pourraient avoir été empoisonnés.

Des molécules chimiques dans les organismes

Des "molécules chimiques létales" ont été retrouvées dans les organismes de plusieurs animaux après analyse, confirme ce lundi le parquet d'Albertville. D'après le journal Le Monde, il s'agirait d'insecticides, plus précisément "de l'aldicarbe" et "du carbofuran". Au total, une douzaine d'animaux ont été retrouvés morts au printemps 2021. Deux loups, mais aussi deux gypaètes barbus, un rapace protégé. D'autres cadavres de fouines, renards et petits oiseaux ont également été découverts, et tous auraient été empoisonnés.

Toujours aucune interpellation

Le loup qui, on le sait, est mal accepté par une partie de la population en Vanoise, était-il visé ? Les autres animaux ne seraient-ils que des victimes collatérales ? C'est ce que l'enquête cherche à déterminer. Un an après les faits, aucune interpellation n'a eu lieu. "Les investigations se poursuivent", indique le parquet d'Albertville.

À l'Office Français de la Biodiversité de la Savoie, une cellule spéciale a même été créée. Le ministère de l'Écologie parle "d'un phénomène préoccupant et tout à fait scandaleux". Il rappelle que des contrôles et des opérations de sensibilisation sont régulièrement menées sur le terrain pour prévenir de tels agissements. Bien que contacté, le Parc de la Vanoise n'a pas souhaité réagir à ces informations.