Des années de travail pour réempoissonner la rivière Aisne, polluée en 2020

Des milliers de poissons morts ramassés dans la rivière Aisne dans les Ardennes à cause d'une pollution due à des boues rejetées par une usine Nestlé. Brécy-Brières (Ardennes), 11 août 2020.

La Fédération de pêche des Ardennes a fait le calcul. Il faudra des années et au moins 350 000 euros pour redonner vie à la rivière Aisne. Le 9 août 2020, un déversement de boues d'épuration avait anéanti toute vie sur une portion de 12 kilomètres de la rivière, entre Challerange et Falaise. L'enquête n'est pas terminée mais l'usine Nestlé de Challerange avait reconnu un rejet accidentel.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les 350 000 euros couvrent les frais de réempoissonnement, les aménagements à réaliser pour favoriser la reproduction des poissons dans le cours d'eau, le suivi de l'état de la rivière mais aussi la perte de jouissance des pêcheurs.

Un premier réempoissonnement

Pompiers et pêcheurs avaient ramassé 6 tonnes de poissons morts. Des brochets, des sandres, des carpes, des silures, des chevesnes, des gardons... 26 espèces différentes peuplent l'Aisne. En avril 2021, la fédération de pêche des Ardennes a commencé à réempoissonner le cours d'eau en relâchant 250 000 alevins de brochets.

Ce n'est qu'un début car le président de la fédération de pêche des Ardennes, Michel Adam, estime qu'il faudra 3 à 5 ans pour remettre la rivière en état. Pour certaines espèces, la tâche sera plus difficile. La bouvière ou la lamproie, par exemple, ne sont pas trouvables en pisciculture. Quant à l'anguille, classée en danger critique sur la liste des espèces menacées, elle ne se reproduit en mer des Sargasses qu'après avoir vécu environ 15 ans en rivière_. _

Une étude sur la reproduction du brochet

La fédération de pêche des Ardennes a également démarré une étude sur la reproduction des brochets dans l'Aisne.

Le brochet est une espèce-paraluie : si on fait quelque chose pour la reproduction du brochet, ça protégera d'autres espèces – Laura Pagani, Fédération de pêche des Ardennes.

Spécialement recrutée pour cette mission de 9 mois, Laura Pagani va identifier les frayères les plus favorables et définir les aménagements à réaliser pour doneer plus de chance aux brochets de se reproduire.