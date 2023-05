Des apprentis de la région planchent sur la connaissance des végétaux à Roville-aux-Chênes

Savez-vous différencier une feuille de tilleul d'une feuille de peuplier ? C'est le défi auquel étaient confrontés une trentaine d'élèves de la région Grand Est ce mercredi 24 mai. Ils participaient à un concours régional de reconnaissance des végétaux à l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes dans les Vosges.

ⓘ Publicité

Les gagnants participeront à la finale nationale qui se tiendra au mois de décembre à Lyon. Le concours met à l'honneur le savoir-faire des métiers d'horticulteurs, de fleuristes et de paysagistes.

loading

Comment reconnaître une plante ?

Dans la salle d'examen, Léo est très concentré. Il a devant lui une vingtaine de branches et de tiges. En moins d'une heure, il doit réussir à les identifier. "On doit essayer de les reconnaître, savoir s'il s'agit d'arbres d'ornement, d'arbres fruitiers ou de fleurs. On doit les regarder pour trouver leur nom, leur genre et leur espèce", explique le jeune homme.

Les élèves devaient identifier une vingtaine de plantes en moins d'une heure © Radio France - Justine Claux

Pour y arriver, les élèves peuvent toucher les plantes et les sentir. Il existe aussi quelques indices pour les reconnaître. "La feuille, les racines, le port de la plante, sa taille, les fleurs, il y a beaucoup de critères", détaille Enzo.

Dans l'ensemble, les élèves ont bien révisé mais ce n'est pas évident de tout retenir. Nathan avait plus de 200 espèces végétales à mémoriser. "C'est quand même assez difficile, on ne connaît pas tous les végétaux non plus, il faut se concentrer", assure-t-il.

Des débouchés professionnels

Les apprentis veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle, décrocher le concours serait un plus sur leur CV. "C'est une valeur sur le marché du travail, les patrons savent qu'on a un bon niveau en matière de plantes", indique Célestin. Grâce à sa participation au concours, le jeune homme espère obtenir un contrat d'apprentissage.

Connaître les différentes variétés de végétaux est également un atout pour la biodiversité. "Les plantes sont au service de l'environnement et de la ressource en eau, explique Maura Rougieux, pépiniériste en Lorraine et présidente de VERDIR, la Fédération des Horticulteurs et des Pépiniéristes. C'est important de connaître leurs qualités et leur résilience, si demain, on veut avoir des jeunes professionnels qui mettent en place des plantations raisonnées". Au total, neuf élèves de la région se sont qualifiés pour la finale nationale du concours.