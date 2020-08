Des associations demandent la dépollution d'un terrain situé en plein cœur de Besançon

Des associations environnementales réclament la dépollution d'un terrain en friche situé en pleine ville de Besançon, dans le quartier des Chaprais. Ce terrain doit devenir un parking public puisqu'il est situé à côté de la gare Viotte et du futur Pôle Viotte, qui doit accueillir un millier de salariés. France Nature Environnement (FNE) et la Fédération de Pêche réclament sa dépollution avant toute nouvelle exploitation et accueil du public.

Ancien site industriel "lourdement" pollué

Ce terrain est situé en haut de la rue de Rotonde, le long des voies ferrées. Il est actuellement en friche et comporte un bassin d'orage. Propriété de SNCF Réseau, il a été exploité par la société Pomona entre 1963 et 1996 et il ne reste aujourd'hui plus rien des ateliers. Seulement, il reste de la pollution dans les sols, et des émanation de polluants. "Une pollution lourde" selon les représentants de FNE,qui s'inquiète pour la qualité des eaux souterraines et pour la santé publique.

Un parking "pas incompatible" avec la pollution

Dans un arrêté du 1er juillet 2020, la Préfecture du Doubs rappelle que SNCF Réseau est en charge de dépolluer le site et a reçu pour cela 550.000 euros de la part de la société Pomona, sans jamais mener les travaux. Elle note par ailleurs que la construction d'un parking n'est pas incompatible avec cette pollution, et que ce projet mettra fin à toute émanation. "Mais il reste la pollution des sols et des eaux souterraines" souligne Gille Benest, de France Nature Environnement.

Dans le quartier, la majorité des riverains rencontrés n'est pas au courant de cette pollution et propose de transformer ce terrain en espace vert, plutôt qu'en parking.