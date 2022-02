Des associations environnementales portent plainte après la destruction d'une haie protégée à Ahuillé

Quatre organisations de protection de la nature dont France Nature Environnement et Mayenne Nature Environnement ont porté plainte après la destruction à Ahuillé d'une haie protégée par le plan local d'urbanisme de Laval Agglomération "en tant qu’élément du paysage à préserver au motif de son intérêt écologique en zone agricole". Les associations soulignent que les travaux de destruction se sont déroulés en avril 2021 le long d'un ruisseau où des dépôts de terre ont été par ailleurs entreposés. 125 mètres de haie ont été détruits expliquent-elles. Les faits ont eu lieu en pleine période de nidification, les haies étant des éléments nécessaires pour la biodiversité selon les associations de protection de la nature. L'instruction judiciaire est en cours.

Dans la région Pays de la Loire, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, France Nature Environnement a recensé 210 alertes pour des dégradations environnementales : dépôts et brûlages de déchets, arrachages, abattages et élagages d’arbres et de haies, pollution de l’eau et même de la pollution lumineuse.

Existant en Pays de la Loire depuis 2019, la plateforme des Sentinelles de la Nature permet à chacun de signaler les atteintes à l’environnement dont il est témoin ou les initiatives favorables dont il a connaissance sur son territoire.