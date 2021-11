Des ateliers au Mans pour sensibiliser au climat en marge de la COP26

Des milliers de personnes ont manifesté partout dans le monde ce samedi 6 novembre à l'occasion de la COP26 pour demander plus de justice climatique. Au Mans, Greenpeace, Alternatiba, Attac ou encore CCFD-Terre Solidaire, se sont donnés rendez-vous place de la République.

Des ateliers pédagogiques étaient présentés aux passants dans l'optique de sensibiliser. "C'est pour donner plus de voix aux campagnes qu'on porte au quotidien", précise Marilyne, co-coordinatrice du groupe local de Greenpeace. "L'idée est de dire que l'urgence climatique va au-delà de cette COP26, elle est quotidienne."

Des messages étaient affichés pour répondre à la question : "planter un arbre, est-ce utile?" © Radio France - Raphael Cann

"On n'est pas naïf"

Mais ces associations souhaitent également se rendre visible afin de faire pression sur les dirigeants mondiaux réunis à Glasgow. "On n'est pas naïf, les assos ne sont pas très écoutées en général", annonce Clément Jourdain, membre d'Attac en Sarthe. "Il y a du greenwashing dans tous les sens, mais au moins ça montre que plus on sera nombreux et présent, moins ils auront les mains libres pour continuer à tout cramer."

Parmi les passants qui s'arrêtent, la plupart sont déjà sensibilisés à ces enjeux et beaucoup n'ont que peu d'espoir sur l'issue de cette réunion de chef d'États. "On avait attendu beaucoup de la COP21, ils n'ont pas tenu parole, les chiffres étaient censés baisser, ils ont augmenté", se plaint Céleste. Face à l'inaction politique, Alexis, un demandeur d'emploi, s'interroge : "j'essaye de plus en plus d'adapter mon quotidien pour réduire mon impact sur l'environnement, mais parfois j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan."