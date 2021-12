Des ateliers de l'air et un circuit de l'air au quartier Dutemple de Valenciennes

Depuis cet été les habitants du quartier Dutemple sont sensibilisés aux différentes pollutions de l'air extérieur et intérieur et aux petits gestes qui permettent de mieux respirer chez eux notamment. Une expérimentation menée par Atmo Hauts de France en partenariat avec l'ARS et l'agglomération.

A la maison de quartier, une dizaine de participantes se lancent dans un quizz avant de suivre le circuit de l'air l'après-midi. Toutes trouvent la bonne réponse à la question sur les origines des pollutions de l'air. Il y en a deux, des pollutions naturelles incendies de forêt, éruptions volcaniques, et puis toutes les pollutions humaines, et là la liste est très longue, transport, chauffage etc explique Violaine Dion, chargée du projet chez Atmo, l'organisme chargé de suivre la qualité de l'air.

Une pollution qui n'épargne personne raconte ce quizz qui casse aussi les préjugés sur la pollution qui ne serait que dans les villes, les campagnes sont aussi touchées notamment par les activités agricoles.

L'air intérieur 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur

Et la pollution de l'air ça n'est pas que dehors c'est aussi à l'intérieur où on passe 80% de notre temps et où l'air est 5 à 7 fois plus pollué, et c'est surtout là que les habitants peuvent agir dans leur quotidien en limitant par exemple l'utilisation de la javel et autre produit ménager toxique, mais aussi les bougies, encens explique Violaine Dion qui rappelle que pendant leur utilisation il faut aérer et après 15 minutes.

48 000 décès prématurés par an dont 6000 dans les Hauts de France dus à la pollution

Elle donne ensuite des petits conseils pour se prémunir de la pollution saisonnière des pollens, et puis elle donne les conséquences sanitaires de cette pollution de l'air. 3.5 millions d'asthmatiques en France, 48 000 décès prématurés par an, dont 6000 dans les Hauts de France.

Des chiffres choquants pour Laetitia, une habitante qui a changé ses habitudes pour respirer un air un peu plus sain grâce aux ateliers elles utilisent beaucoup moins de diffuseurs, et essaye au maximum de faire des produits ménagers maison.

En plus de ces ateliers, Atmo a mis en place un circuit de l'air dans le quartier qui suit un parcours historique inventé par les habitants, avec plusieurs points d'arrêts où il faut scanner un qr code pour découvrir les allergisants près du parc ou encore le taux de particules près de l'autoroute. Atmo qui espère renouveler cette expérimentation dans d'autres quartiers