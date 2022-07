Des ateliers ludiques en forêt de Buzet pour sensibiliser le grand public au respect de la biodiversité

Tout l'été, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne propose des ateliers sur la connaissance de la forêt de Buzet. Un patrimoine qu'il faut conserver, mais qui peut vite partir en fumée, comme on a pu le voir en Gironde et plus récemment dans l'Hérault.

"On protège et on montre, car qui connaît bien la forêt qui l'entoure, comprend pourquoi il faut faire attention à notre biodiversité", le message du Conseil Départemental de la Haute-Garonne qui propose cet été et lors des vacances scolaires des ateliers ludiques autour de la forêt de Buzet. Ici, la végétation est différente des forêts landaises, mais toutes les dispositions sont prises en termes de sécurité pour préserver les 1.200 hectares de forêt des incendies. Toutefois, le dernier feu en forêt de Buzet date de 1962.

Les visiteurs découvrent la faune et la flore. © Radio France - Louis Fontaine

"Il n'y a pas de risque zéro"

Le département s'engage à sensibiliser et informer le public sur les enjeux de protection et de préservation de l'environnement naturel haut-garonnais et de sa biodiversité. Sur le site, on ne lésine pas sur la sécurité. Tout est mis en œuvre pour éviter les départs de feu selon Christine Doyen, cheffe du service biodiversité au Conseil Départemental de la Haute-Garonne : "Vous avez des affiches pour prévenir les gens à l'entrée des parkings et surtout les bons gestes à mettre en œuvre. L'accès aux pompiers a été pensé pour une intervention ultra-rapide. On a un découpage de la forêt en carreaux qui permet, en cas de départ de feux, de prévenir les pompiers de la zone à éteindre. Il y a des pare-feu tout le long des routes départementales pour éviter la propagation du feu. Avec ces ateliers, on protège et on montre. On arrive à avoir des gens qui sont très ouverts et qui seront avec nous des acteurs de la protection de la biodiversité" précise-t-elle.

Les ateliers sont gratuits, mais il faut penser à appeler l'office du tourisme pour réserver sa place. La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes.