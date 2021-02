Des "bacs à marée" pour collecter les déchets sur la plage de Sainte-Marie-la-Mer

Des "bacs à marée" sont actuellement testés sur la plage de Sainte-Marie-la-Mer. Ce sont des grosses cuves en bois pour collecter les déchets recyclables ramassés sur le sable.

Des déchets après chaque tempête

Une nécessité pour Edmond Jorda, le maire de la commune. « A chaque tempête, on se rend compte que notre belle plage est jonchée de déchets" confie l’élu. "Mais nous sommes une petite commune, et donc on n’a pas les moyens de passer en permanence pour ramasser les déchets sur la plage ».

Sainte-Marie-la-Mer est par ailleurs victime des courants et de la Têt. Elle se retrouve à gérer les détritus produits en dehors de la ville. Une situation « injuste » pour le maire.

une bonne idée " pour Xavier, habitant de Sainte-Marie-la-Mer

Les pieds dans le sable, Clément et ses amis déposent des bouts de papier dans l’un des bacs. « On était venus juste pour se balader" explique-t-il, "et au final on a ramassé quelques déchets. S'il n'y avait pas eu ces bacs, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce réflexe ».

Xavier, lui, a l'habitude de nettoyer la plage. Il a donc régulièrement les bras chargés de déchets. « Ça peut être volumineux" reconnait le Sainte-Marinois. "En le portant sur la plage, c’est pas bien commode ». Pour lui, ces bacs sont une bonne idée.

Suivre la chaîne de recyclage

Une fois collectés sur la plage, les déchets suivent la chaîne de recyclage. « Ils sont collectés par Perpignan Méditerranée-métropole, puis ils sont envoyés au centre de tri du Sidetom à Calce », ajoute le maire Edmond Jorda.

Trois "bacs à marée" sont installés, d'autres pourraient suivre. © Radio France - Justine Maurel

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !