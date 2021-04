Des bacs à rives pour analyser les déchets en bord de rivière dans la Manche

L'association nationale pour la protection des eaux et des rivières a déjà installé une soixantaine de récolteurs à déchets le long des rivières et des fleuves manchois. L'opération séduit ailleurs en Normandie ainsi qu'en Charente.

Les promeneurs peuvent déposer les déchets trouvés dans la rivière et sur les berges dans ses bacs à rives.

Vous connaissiez les bacs à marée, ces bacs déployés dans les communes littorales dans lesquels on peut déposer les déchets trouvés sur la plage ? Il existe désormais les bacs à rives. Ce sont des récolteurs à déchets, réalisés à partir de palettes et de poches à huîtres recyclées et installés en bord de rivière.

Une étude scientifique

Depuis juin 2020, l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, basée dans le saint-lois, à Sainte-Suzanne-sur-vire, en a installé une soixantaine le long des rivières de la Manche et elle s'apprête à en déployer vingt autres dans la Manche d'ici la fin du printemps 2021.

Les bacs sont relevés tous les mois et les déchets triés. L'objectif est de créer une base de données sur les déchets sauvages trouvés près des cours d'eau pour "savoir lesquels sont les plus fréquents en type et en poids", explique Fanny Darrieu, chargée de mission dans l'association. "Ils se retrouvent après en mer donc c'est intéressant d'avoir des données en amont".

Près de 120 bacs à rives supplémentaires vont être installés en Normandie à partir de septembre 2021. - Fanny Darrieu - Anper

Les bacs à rives "s'exportent"

Le second objectif est pédagogique car "cela permet de sensibiliser le grand public".

Le concept va s'étendre ailleurs en France. A partir de septembre, l'association va en installer 120 dans les autres départements normands et travaille également sur un projet en Charente.