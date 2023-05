Des bandes fleuries le long de parcelles agricoles dans le Thouarsais pour favoriser la biodiversité

Trèfle, bourrache, sarrasin... ce sont une dizaine de variétés de fleurs qui ont été implantées dans le Thouarsais, dans le cadre du projet TAUPE. TAUPE pour transition agricole et urbaine pour la préservation de l'environnement. 7.500 mètres linéaires de bandes fleuries au total, semés par une dizaine d'agriculteurs à la fin de l'été 2021 et au printemps 2022 le long de parcelles à proximité de milieux urbains comme des routes, des chemins de randonnée ou habitations.

Près de deux ans plus tard, quel bilan ? "C'est très positif pour l'environnement et la biodiversité", assure Maéva Nauleau, conseillère environnement à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. "Les bandes fleuries servent d'abri et de refuge pour les insectes, coccinelles, abeilles... de ressources alimentaires par le pollen et le nectar". C'est aussi un plus "au niveau esthétique et relationnel", estime la conseillère. L'occasion pour les agriculteurs de discuter avec les riverains et les apiculteurs.

"C'est que du positif pour les abeilles"

Romuald Guinut, installé à Plaine-et-Vallées, a désormais une bande fleurie le long de ses serres de semences potagères. "Ça va polliniser mes serres et puis pour les insectes nuisibles comme il y en a pour les combattre, ça va être intéressant. Ça veut dire moins d'insecticide à passer donc mieux pour l'environnement", estime l'agriculteur. Et ce n'est pas Florence Aimon-Marié, de l'ADA NA, l'association de développement de l'apiculture de Nouvelle-Aquitaine, qui va s'en plaindre. "C'est que du positif pour les abeilles", lance-t-elle. Ces bandes fleuries contribuent à la diversité des paysages. "On a des périodes avec beaucoup de fleurs qui permettent de faire du miel. Autour de Thouars, c'est le colza et le tournesol en été. Mais entre ces floraisons on a une période de disette pour les abeilles donc ces bandes fleuries permettent d'avoir des fleurs qu'on va trouver au mois de mai-juin".

Et la pollinisation assurée par les abeilles participe aussi aux rendements. "30% pour le colza, 90% pour la production de semences donc les agriculteurs ont intérêt à avoir des abeilles autour de leurs cultures", insiste Florence Aimon-Marié pour qui la situation des abeilles s'améliore dans la région. "Il y a quelques années, on observait des intoxications massives avec des tapis d'abeilles devant les ruches liées à des mauvaises pratiques dans l'utilisation des produits phytosanitaires ça ça a quasiment disparu". Evolution des pratiques, de la réglementation... mais "on reste dans des secteurs de culture avec une diversité relative malgré tout avec des niveaux de mortalité de 30% sur une saison apicole. Il y a encore des progrès à faire", conclut-elle.