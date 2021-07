Des bornes anti-moustiques en expérimentation à La Wantzenau

"Un riverain nous a envoyé un courrier pour nous dire qu'il pouvait de nouveau profiter de son jardin !" se réjouit Michèle Kannengieser, la maire de La Wantzenau. La commune a installé à la mi-juin trois bornes anti-moustiques près de la salle des fêtes et les premiers résultats sont très encourageants.

Des bornes sélectives

Elles ressemblent de loin à d'étranges poubelles avec une petite cheminée : c'est elle qui attire les moustiques dans un piège : "Le principe c'est une capture par CO2, un dispositif qui permet d'imiter la transpiration humaine" explique Michèle Kannengieser. Les bornes balayent un rayon de 60 mètres à 360 degrés.

Mais attention, tous les moustiques ne sont pas piégés indifféremment : "C'est extrêmement sélectif, c'est tout l'aspect environnemental de ce dispositif : seules les femelles sont capturées parce qu'elles ont une capacité de ponte de 1.000 œufs."

Les moustiques femelles sont capturées par le haut de l'appareil © Radio France - Marie Maheux

Un réel besoin

Un investissement de près de 30.000 euros en tout pour la mairie, qui répondait à un besoin pressant expliquent la maire et François Vix, son adjoint à l'environnement : difficile de vivre dans son jardin ou d'utiliser un espace comme le Fil d'eau (la salle des fêtes où sont installées les bornes) lors de mariages ou évènements sans se faire dévorer par les moustiques.

Et justement aujourd'hui les effets sont assez concluants : "Le point de départ c'est cette nuisance insupportable et au bout de deux, trois mois on peut considérer qu'on peut arriver à supprimer 90% des nuisances" se réjouit la maire.

Après une analyse complète de l'efficacité trois bornes vers le 15 août, la mairie n'exclue pas d'en installer ailleurs, sur les aires de jeux ou de sport par exemple. Elle invite également les restaurateurs ayant une terrasse à s'équiper.

Certains habitants ont d'abord confondu la borne avec une poubelle de recyclage © Radio France - Marie Maheux