Des bornes de collecte de masques usagés dans chaque commune du Pays fléchois

Des bornes de collecte pour les masques chirurgicaux viennent d'être installées dans chaque mairie du Pays fléchois (Sarthe). Sur la ville de La Flèche, on peut aussi déposer ses masques usagés au magasin Leclerc ou au siège de la communauté de communes. Les masques seront ensuite envoyés dans une entreprise spécialisée près d'Angers pour être recyclés.

Trop de masques par terre, même à la campagne

Christophe Libert est le maire de La Fontaine Saint Martin. Il est aussi le vice-président du Pays fléchois en charge de la commission Déchetteries et ordures ménagères, et il est effaré de voir les masques jetés n'importe où. "En ville, on en voit partout par terre", constate-t-il, "mais même à la campagne, on en trouve. Quand on se balade à vélo sur les petites routes, on en trouve dans les fossés".

Le Pays fléchois va lancer une campagne de communication pour sensibiliser les habitants de la communauté de communes sur le recyclage des masques. "On va mettre un flyer dans chaque cartable des enfants", explique Christophe Libert, "parce qu'on sait bien qu'ils sont très forts pour passer des messages à leurs parents".

Où déposer ses masques usagés en Pays fléchois