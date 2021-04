Des boucs tout en haut de ch'terril à la mare à Goriaux pour faire venir l'alouette lulu

Une dizaine de boucs sont installés depuis le 23 mars sur le terril plat de la forêt de Saint-Amand les Eaux pour faire de l'éco-pâturage, objectif de l'ONF et du parc naturel régional Scarpe Escaut, faire place nette pour la nidification de l'alouette lulu, une espèce vulnérable.

Jaco, Jase et leurs congénères à cornes broutent tranquillement sur le terril plat, à l'abri des regards des nombreux promeneurs de la mare à Goriaux puisque depuis 1982, les 2/3 du terril sont classés réserve naturelle.

Un peu partout sur les cinq hectares, on trouve des traces de leur passage dans la forêt de bouleaux constate Philippe Merlin, le responsable territorial de l'ONF

Les boucs mangent tout ! les écorces de bouleaux, les bourgeons, les feuilles, les rejets. Ils mangent aussi la renouée du Japon, espèce invasive

Et pour mener au mieux cet éco-pâturage reconduit pour la troisième année, ce sont des mâles qui ont choisis, car ils mangent plus, mais aussi parce qu'ils peuvent dissuader les tentatives de vol avec leurs cornes, et leur odeur !

Le terril bientôt un petit nid douillet pour l'alouette lulu

Au fil des années, les bouleaux qui ont poussé naturellement sur le terril sont donc grignotés, et aussi coupés par le GON groupement ornithologique et naturaliste du Nord qui donne un petit coup de main à ces chèvres des fossés pour faire table rase sur ce site minier et accueillir l'alouette lulu, la cousine de l'alouette des champs dont la population s'effondre dans le nord pas de calais, mais qui est présente à quelques encablures de là, sur le terril Rousseau.

L'alouette lulu, elle adore venir nicher sur des sols qui sont nus ou avec une végétation très rase, des sols caillouteux , et un terril plat comme ça, c'est un site extraordinaire qui pourrait attirer l'alouette lulu

Philippe Merlin qui rappelle que les terrils sont déjà des petits trésors de biodiversité, aujourd'hui 200 terrils sont protégés car en terme de biodiversité "c'est magique" assure le forestier, "des milieux atypiques" où il fait chaud et où il y a peu d'eau.

Résultat, une flore et une faune qui n'existait pas dans le Nord Pas de Calais comme le criquet à ailes bleues, espèce plutôt méditerranéenne.

Les boucs vont rester jusqu'à la mi avril juste avant la nidification de l'alouette, et ils reviendront à une trentaine cette fois mi août jusqu'à la fin de l'année pour continuer à préparer le havre de paix des petits oiseaux.