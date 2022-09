Des bouts de coques de canoë dans les rivières du Sud Ardèche

Ils sont présents depuis plusieurs années dans l'Ardèche ou le Chassezac. On voit parfois dans ces rivières des petits bouts de plastiques de toutes les couleurs, un peu comme des confettis. On sait qu'il s'agit de particules de plastique issues des coques de canoë. Mais pour la première fois cette année, le syndicat de gestion des rivières du Sud Ardèche lance une étude pour quantifier le phénomène et le cas échéant y remédier.

Le travail consiste aujourd'hui à collecter ces particules de plastique et à les classer selon leur grosseur.

Une pollution de plus

Il est évident que ces plastiques ne constituent pas la principale pollution des rivières du Sud Ardèche où l'on retrouve régulièrement des bouteilles en plastique ou encore des pneus. Mais il s'agit d'un pollution de plus : pas de danger pour la baignade, mais ces particules peuvent être ingérées par les poissons et entrer dans la chaîne alimentaire. Elles peuvent aussi être entrainées jusqu'à la mer qui n'a pas besoin de ça.

Des solutions existent

Une réunion a déjà eu lieu et des solutions existent. Il faudrait par exemple aménager des rampes de mise à l'eau et de sortie de l'eau pour les canoës. C'est à ce moment là lorsque les bateaux sont trainés sur des rochers que les coques peuvent perdre un peu de leur matière. Lors du passage des rapides lorsqu'il y a peu d'eau, on pourrait donner pour consigne de sortir du bateau et non de pousser sur les pagaies pour se dégager.

Rien n'a été décidé aujourd'hui mais des réunions de concertation devraient se poursuivre pour tenter de diminuer ou d'enrayer le phénomène.