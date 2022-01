Des boxes en carton sur les sites de l'université Savoie Mont Blanc pour recycler les masques

On retrouve une vingtaine de ces boîtes en carton sur les campus de Savoie et Haute-Savoie.

Depuis mi-décembre, l’université Savoie Mont Blanc a lancé sur l’ensemble de ses sites une collecte de masques chirurgicaux usagés pour les recycler ! Un outil du quotidien que l'on utilise deux fois par jour depuis bientôt 3 ans et qui se retrouve parfois à traîner par terre dans la nature. Pour éviter de les retrouver dans nos campus savoyards et haut-savoyards, l'USMB a placé une vingtaine de boxes en carton dans les grands bâtiments pour inciter les étudiants à jeter leur masque dans une poubelle adéquate.

Notre projet intéresse même les entreprises aux alentours, tant mieux si on lance une bonne dynamique - Grégory Chatel, enseignant chercheur à l'université Savoie Mont-Blanc

"Il fallait agir"

À l'initiative du projet, on retrouve Grégory Chatel. Cet enseignant chercheur est chargée de mission économie circulaire pour l'université Savoie Mont Blanc : "C'est un coût assumé par l'Université pour la gestion de nos déchets de masse. On a presque 16.000 étudiants sur nos campus, 1300 personnels, donc forcément, chaque jour, on a une production de masques qui est assez importante et on en retrouve aussi sur les campus, dans la rue, etc. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir les collecter et proposer une solution de recyclage."

Une seconde vie pour les masques

Récolter puis recycler. C'est tout l'enjeu de cette opération pour l'Université Savoie Mont-Blanc : "Les masques sont constitués de différentes parties avec la petite barrette métallique qui va être fondue pour refaire du métal. On a la partie élastique qui va être injectée dans des matières plastiques et tout le reste du plastique du masque qui va être broyé. Puis on va en faire des fils pour faire des vêtements" détaille Grégory Chatel.

Toutes les parties du masque sont recyclées - Grégory Chatel