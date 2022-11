Des brebis pour prendre soin des forêts landaises et limiter le risque incendie

L'été 2022 a été marqué par de nombreux feux de forêt dans les Landes , plus de 1.000 hectares ont brûlé. Pour réduire le risque incendie, la ville de Soustons, elle, a décidé de se tourner vers l'éco-pâturage. Ce vendredi 4 novembre, un troupeau de 200 brebis a été réintroduit dans ses espaces boisés. Un moyen naturel de nettoyer les parcelles et de limiter la propagation des flammes en cas d'incendie déjà prisé par d'autre communes landaises comme Retjons.

Une trentaine de brebis pour entretenir le site de la Chapelle de Lugaut

La mairie de Retjons fait appel à des brebis depuis le printemps dernier pour débroussailler la forêt qui entoure la chapelle de Lugaut. Ici les brebis ont de quoi se régaler : six hectares de sous-bois et de prairie. Elles sont une trentaine en ce moment.

L'éleveur, Luc Martin, installé à Bourriot-Bergonce met ses bêtes à disposition pour entretenir les sites de plusieurs centrales solaires. Pour la chapelle de Lugaut, il le fait bénévolement à la demande la mairie. L'agriculteur montre du doigt un bout de terre : "Cette pente était remplie de jeunes acacias qui poussent régulièrement, là comme vous pouvez le remarquer, c'est pelé, les brebis ont fait le travail du forestier."

Les brebis resteront dans la forêt de la chapelle de Lugaut jusqu'à la mi-décembre avant de revenir au printemps prochain. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Une pratique ancestrale écologique et économique

Elles sont aussi d'une aide précieuse pour les pompiers affirme Luc Martin. Si les espaces sont correctement entretenus, "le risque de propagation à la végétation est réduit". Une technique de débroussaillage ancestrale de retour dans la commune landaise en prévision de saisons estivales de plus en plus chaudes et sèches, propices aux départs de feu. Les brebis resteront à la chapelle de Lugaut jusqu'à la mi-décembre avant de revenir au printemps prochain. Une clôture est installée mais le site de la reste accessible aux promeneurs par un portail.

Une clôture est installée dans la forêt de la chapelle de Lugaut mais le site de la reste accessible aux promeneurs par un portail. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Pour la première adjointe à la maire de Retjons, Arlette Micheléna, l'éco-pâturage n'est pas seulement une solution écologique :"Ça permet de faire des économies de fioul qui est très cher maintenant." Cette méthode a malgré tout un coût : environ 6.000 euros pour cet enclos de six hectares. L'éleveur landais a été contacté pour entretenir des espaces boisés à Captieux en Gironde mais le projet est toujours en cours, le temps de trouver les fonds pour financer les clôtures.