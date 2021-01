Des bretons se préparent à embarquer sur le Marion-Dufresne II

Comprendre la pompe à carbone océanique et mieux connaître les éléments chimiques dans l’océan Indien Sud-Ouest austral : tels sont les objectifs des 48 scientifiques prêts à embarquer sur le Marion-Dufresne II pour la campagne Swings. Deux chercheuses CNRS sont à la tête de cette mission : la brestoise Hélène Planquette, du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (Lemar) et Catherine Jeandel, du Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales (Legos). Évidemment, plusieurs bretons font partie de l'équipe. Dix scientifiques basés à Plouzané et deux originaires de Locquirec.

Une région lointaine, agitée, difficile à explorer

Le Marion- Dufresne II en navigation. - Fred Planchon. UBO- Lémar

L'océan Austral, qui entoure le continent antarctique, au sud des océans Atlantique, Pacifique et Indien, est une région lointaine, agitée, difficile à explorer. Il joue un rôle important mais complexe pour le captage et le stockage du CO2 atmosphérique. Il va s'agir de travailler sur la photosynthèse en surface, « l’export » de matière carbonée vers les abysses, sa séquestration dans les sédiments et la circulation océanique. Pour cela, les chercheurs veulent quantifier les " traceurs", c’est-à-dire des éléments dits « géochimiques » (silice, nitrate, fer, zinc, thorium, radium et terres rares).

Deux mois en mer

L'équipe est actuellement en pleine préparation. Départ depuis la Réunion le 11 janvier 2021 pour un retour prévu le 8 mars 2021. Une expédition baptisée Swings à suivre sur le site : https://swings.geotraces.org