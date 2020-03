Des bus 100% colza dans l'Hérault

C'est une sacrée révolution pour les bus de l'agglomération d''Agde Méditerranée. Le groupe Keolis, qui exploite le réseau des transports en commun d'Agde a décidé de se mettre au vert. Des bus vont circuler uniquement avec de l’huile de colza. C'est une première en Occitanie.

Le groupe Kéolis, (anciennement Carpostal Agde - Carpostal Méditerranée) tente l’expérimentation et remplace le gazole par ce nouveau carburant, 100% végétal, appelée également Oléo100. Il s'agit de la première énergie issue de l'agriculture française, 100 % colza, permettant l'indépendance énergétique de la France.

L’expérimentation est prévue jusqu’à la fin de l’année. Il est ensuite envisagé d’équiper l’ensemble des 180 véhicules de Kéolis (Agde et Séte). Un premier bus circulera avec ce carburant d'ici la fin du mois de mars. Il s'agit de la ligne 5 entre Agde et Pézenas. Il dessert les communes de Vias, Bessan, Saint-Thibéry, et Nézignan-L’évéque. En avril, huit bus supplémentaires circuleront ensuite avec ce nouveau carburant (lignes régulières et scolaires).

''La phase d'expérimentation va durer jusqu'à la fin de l'année. Ensuite on verra'' explique Rémi Duchamp, le directeur de Kéolis (Carpostal Agde / Carpostal Méditerranée Copier

Ce biocarburant, 100% traçable, permet une réduction de 60% des émissions de CO2

Ce carburant est un produit certifié, et normé, déjà expérimenté avec succès. Alençon a été la première ville en France à tenter l’aventure. L’intérêt est avant tout écologique. Les collectivités sont de plus en plus sensibles à l’empreinte carbone. Elles introduisent des contraintes environnementales dans leurs consultations. Et pour décrocher un marché, il vaut mieux être équipé de véhicules propres.

Un carburant bien moins nocif pour l'environnement

Sur le papier, l'huile de colza présente bien des avantages. La performance technique de l’oléo 100 est équivalente à celle du gazole. Elle ne nécessite aucun investissement particulier. Pas besoin de modifier un moteur assure le directeur de Kéolis. C’est d’ailleurs l’une des motivations. Pas besoin d’investir dans de nouveaux véhicules. Les frais sont limités. Tous les bus peuvent rouler avec ce nouveau carburant, à condition qu’ils aient la norme euro 5* (voir ci-dessous).

L’idée est de favoriser le circuit court. Une partie du colza est cultivé en Occitanie et dans la région parisienne. Les graines graines sont ensuite transformées en carburant en Gironde avant d'être livré dans une cuve de 1.000 litres installée au dépôt à Agde.

L’idée est de favoriser le circuit court. Une partie du colza est cultivée en Occitanie et dans la région parisienne. Il est ensuite transformé en carburant en Gironde avant d'être livré dans une cuve de 1.000 litres installée au dépôt à Agde.9 pour les nouvelles homologations de voitures et concerne l’ensemble des voitures neuves à partir de janvier 2011. En 2014, Euro 6 a pris le relais, en se focalisant essentiellement sur les émissions de NOx. La norme Euro 5 cible avant tout les véhicules diesel puisqu’ils sont considérés comme plus polluants que les voitures à essence.e