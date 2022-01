Des caméras thermiques pour déceler les déperditions énergétiques dans l'agglomération de Royan

On appelle ça une balade thermographique. Sur le territoire de la CARA, la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique ce n'est pas nouveau, cela fait même près de 10 ans que cela existe. Des habitants sont invités à réaliser un petit tour dans la commune pour se rendre compte, qu'il y a de nombreux bâtiments qui conservent mal la chaleur. On parle là de déperditions énergétiques.

Une dizaine d'habitants de Meschers-sur-Gironde ont participé jeudi 13 janvier à un petit tour dans leur commune en compagnie de Sébastien Auriac, conseiller en énergie à la CARA. A la main, une petite caméra thermique. "Voyez, c'est simple. Si des zones apparaissent en rouge, la chaleur s'échappe, si c'est bleu foncé, c'est une zone froide." Les façades des habitations révèlent ainsi leurs secrets.

Sébastien Auriac vient de déceler une zone particulière sur l'office de tourisme de la commune. "Au niveau des fenêtres, et principalement celle du milieu, il y a toute une zone où l'on voit bien que c'est mal isolé. _Si c'est du double vitrage, le gaz présent pour l'isolation s'est peut-être dissipé_." Un peu plus loin, on voit clairement que des soupiraux de la mairie, une zone basse utilisée pour des bureaux, ne sont pas bien efficaces pour garder la chaleur.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des habitants convaincus

Jacky, un des habitants qui participe à cette balade thermographique, ne peut que constater l'évidence. "Avec ces couleurs rouge ou bleu, çà saute aux yeux. La déperdition énergétique due aux fenêtres ou aux murs mal isolés apparaissent clairement." Un peu plus loin, Steeve, un anglais retraité résidant à Meschers-sur-Gironde s'intéresse de près à la question. "J'ai une petite maison un peu plus loin, et _on a froid, c'est souvent humide. J'essaie de voir comment faire pour gagner un peu plus de confort._"

Ces balades servent aussi à ça. Se rendre compte sur le terrain de l'importance d'avoir une habitation bien isolée, mais aussi pour en savoir plus si l'on veut mener une rénovation énergétique. A quelle subvention ai-je droit ? Est-il préférable d'isoler les combles, ou changer les ouvrants ? Un service spécial existe à la CARA pour répondre à ces questions. CARA Rénov', un service d'accompagnement gratuit.

Les prochaines balades

Jeudi 27 janvier : Saujon à 18 heures 30

: Saujon à 18 heures 30 Jeudi 24 février : Saint-Palais-sur-Mer à 18 heures 30

L’animation peut être annulée ou reportée si les conditions météorologiques ne sont pas favorables ou si le nombre d’inscrits est inférieur à huit. Pour participer, inscription au 05.46.22.19.36 ou par courriel : cararenov@agglo-royan.fr

D'autres rendez-vous de ce type sont prévus également sur l'Ile d'Oléron (*)

Mardi 1er février à Dolus d’Oléron

à Dolus d’Oléron Mercredi 2 février à Saint-Trojan-les-Bains

à Saint-Trojan-les-Bains Jeudi 3 février à Saint-Pierre d’Oléron

à Saint-Pierre d’Oléron Vendredi 4 février à Saint-Denis d’Oléron

(*) Voir avec les mairies des communes concernées.