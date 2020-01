Des cendriers ludiques, écologiques et pédagogiques dans les rues d'Auxerre

Auxerre, France

Si vous êtes fumeur, vous avez peut-être déjà vu ces nouveaux cendriers ludiques et écologique qui vous proposent de voter avant d'écraser votre cigarette. Patrick Vayne fait partie du conseil de quartier du centre ville d'Auxerre. "Combien de temps une mégot met-il de temps à se dégrader? Deux ans ou deux mois ? Et les gens en fonction de ce qu'ils pensent, mettent leur mégot dans un des deux bocaux en verre. Visiblement on constate que les gens pensent qu'il faut deux ans."

Les mégots, une cause de pollution réelle à Auxerre

Et pourtant les mégots par terre dans les rues d' Auxerre, ce n'est pas ce qui manque. "Un jour on a fait un test. Ça veut dire qu'on s'est baladé en ville et qu'on a rempli des sacs avec des mégots. C'est donc une cause de pollution réelle . Pollution de l'eau notamment"

La question s'est donc posée de savoir comment faisaient les autres villes . Et c'est de Marseille qu'est venue l'idée du cendrier ludique. Un cendrier d'abord testé au lycée Jacques Amiot à Auxerre. Avec un résultat mitigé auprès des étudiants.

Un cendrier, une question, un vote © Radio France - Damien Robine

Je suis un ancien fumeur, je n'ai jamais mis un mégot par terre : Eric

Alors si l'efficacité de ces cendriers ne saute pas aux yeux , ils ont le mérite de faire un peu de pédagogie. Et certains patrons de bar, comme Eric du Biarritz, souhaitent qu'on en installe près de leur établissement. "Je balaie ma terrasse tous les matins parce que des personnes mettent leurs mégots par terre. Pourtant il y a des cendriers. Je suis un ancien fumeur et je n'ai jamais mis un mégot par terre. "

Une entreprise de recyclage des mégots en Bretagne inaccessible pour l'instant

Concernant la pollution liée aux mégots, il y a visiblement encore pas mal de boulot. En attendant les conseils de quartiers d'Auxerre veulent aller au bout de la démarche en les recyclant. "Pour l'instant les agents de propreté de la ville vident les cendriers et stockent les mégots dans des containers. Il y a une entreprise spécialisée dans le recyclage en Bretagne. La question c'est comment on emmène ces containers d'Auxerre en Bretagne."

Comment et à quel coût ? Alors pour l'instant les mégots restent à Auxerre.