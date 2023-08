Des centaines d'arbres plantés pour rafraîchir la ville

Pendant l'été, on s'en rend bien compte : la ville de Valence, et plus particulièrement son hyper centre, manquent d'ombre. La municipalité poursuit les travaux de rénovation du centre piéton. Mais embellir et moderniser ne va plus sans végétaliser, dorénavant. C'est un enjeu crucial, alors que les épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs sont amenés à se multiplier. D'autant que la ville drômoise a du retard à rattraper. D'après la plateforme Nos Villes Vertes , Valence arrive 68e sur 87 du classement des villes moyennes en terme de nature sur son territoire.

Le maire lui-même le reconnaît, le centre est extrêmement minéral : bitume, béton... d'où ce programme de végétalisation, entamé dans les rues piétonnes : la rue Emile Augier est terminée. Le chantier rue Madier de Montjau est en cours. "On avait 0m² de végétalisation, et on va en installer près de 800, avec des arbres et des pots disposés de façon disparate, mais aussi des espaces comme le long du Palais de justice, ou quand on arrive sur la place Porte Neuve. Juste pour ces deux rues c'est 240.000 euros d'investissements", explique Nicolas Daragon, le maire de Valence.

200 arbres doivent être plantés d'ici 2025 dans l'hyper centre. Ce sont en fait les différentes places du centre-ville et les Boulevards qui vont verdir d'ici la fin du mandat de l'équipe municipale en place.

Une centaine d'arbres vont être plantés dans la cour de l'école élémentaire Rigaud. © Radio France - Florence Gotschaux

Mais au-delà, les cours d'écoles aussi sont végétalisées. Les travaux sont en cours à l'école élémentaire Rigaud, quartier Fontbarlettes. Pelleteuses et bulldozers sont au travail. A ce stade, seuls une vingtaine d'arbres sont installés dans cette cour de 4.000 m². "On va passer d'une cour quasiment à 100% minérales à une cour à 70% végétalisée, explique Nicolas Daragon, venu constater l'avancée du chantier. On va planter une centaine d'arbres. C'est un plus pour les enfants mais aussi pour tout le quartier car on a pas mal de bâtiments qui sont tournés vers ce qui était un îlot de chaleur et qui va devenir un point de fraîcheur". Les travaux dans cette cour d'école s'élèvent à 400.000 euros.

La cour d'école de 4.000m² va verdir considérablement. © Radio France - Florence Gotschaux

Plus largement le plan arbres prévoit la plantation de 10.000 arbres dans la ville sur le mandat, pour 9 millions d'euros d'investissements. Plus de 7.000 ont déjà été plantés.

Les travaux d'aménagement, de végétalisation et d'embellissement :