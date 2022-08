Des centaines de cairns détruits par les écogardes du Mont Ventoux

Les 21 écogardes qui composent les équipes de terrain du parc naturel régional du Mont-Ventoux ont détruit plus de 500 cairns depuis le début du mois de juillet 2022. Jeanne Forcade a commencé son contrat au sommet du géant de Provence le 1er juillet dernier. Elle raconte : "En une journée on peut en détruire jusqu'à 40". Ces sentinelles de la biodiversité font des rondes matin et soir et partent en chasse de ces monticules de pierre.

Des "tas de pierres" dangereux pour la biodiversité

"Cairn en latin ça veut dire 'tas de pierres', ils servaient et peuvent toujours servir de repères en montagne lors d'épisodes nuageux", explique Baptiste Montesinos le responsable des sites Natura 2000 du parc naturel régional du Ventoux. "Sauf qu'aujourd'hui les touristes s'en servent pour laisser un souvenir de leur passage au sommet", ajoute-t-il. Et c'est un désastre pour la biodiversité.

La flore est directement impactée par ce geste qui peut être perçu comme anodin et sans conséquence par les visiteurs. "Au sommet du Ventoux la flore est rare et se sert des cailloux comme d'un refuge. En soulevant ces pierres on peut abîmer les tiges, voire sectionner les racines", détaille Baptiste Montesinos. Et parmi les espèces balayées par les rafales de mistral tout en haut du géant de Provence, huit sont protégées comme la silène de Pétrarque. Ses fleurs sont petites, blanches et ne fleurissent que très peu de temps dans l'année.

Les animaux peuvent également subir les désagréments de la construction de ces sculptures éphémères. "S'il y a moins de plantes, il y a moins de nourriture pour les herbivores, moins de fleurs pour les pollinisateurs mais le traquet motteux, un oiseau qui niche sous la terre, peut également être dérangé si on soulève le mauvais caillou", insiste le responsable des sites Natura 2000 du Ventoux.

Objectif : sensibilisation

Alors les écogardes sensibilisent sur place les touristes avides de souvenirs pour les réseaux sociaux. "C'est plus facile de les prendre en flagrant délit. Et souvent ils s'excusent. Ils ne pensaient pas qu'il y avait autant d'enjeux de conservation puisqu'ils ne voient que les gros cailloux blancs", précise Jeanne.

Des panneaux ont été installés sur les sentiers du sommet du Mont-Ventoux. - Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux

Des panneaux incitant les randonneurs à rester sur les sentiers balisés ont été également installés pour sensibiliser plus de 700 000 visiteurs qui visitent le Mont-Ventoux d'avril à octobre chaque année.