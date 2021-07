Des centaines de kilos de déchets ramassés au fond de la mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Des bouteilles et sacs en plastique, des cannettes, une serviette de bain, des épaves de bateaux... voilà quelques unes des tristes trouvailles faites ce samedi par une dizaine de plongeurs et membres de l'association SOS Grand Bleu, qui lutte pour la protection de la faune et la flore de la Méditerranée.

Elle organisait ce samedi à Saint-Jean-Cap-Ferrat, plage de Grasseuil, dans la baie de l'Espalmador, un grand nettoyage de la mer. Une opération qui a lieu une fois par an. Plusieurs centaines de kilos de déchets ont ainsi été sortis de l'eau en à peine quelques heures.

ECOUTEZ - Le reportage de France Bleu Azur à Saint-Jean-Cap-Ferrat Copier

Les sacs de déchets ramassés dans la mer © Radio France - Luc Chemla

De la crème solaire au fond de la mer © Radio France - Luc Chemla

"Cela fait mal au coeur" confie Muriel Oriol, la directrice de l'association. "C'est malheureux car des poubelles, il n'y en a quand même pas mal. On en parle beaucoup pourtant de la protection de l'environnement et de la pollution à travers les médias."

Les plongeurs ont sorti plusieurs centaines de kilos de déchets © Radio France - Luc Chemla

Les conséquences justement de cette pollution peuvent être catastrophiques. "C'est un fléau. On a beaucoup de déchets qui se dégradent, qu'on ne voit même plus à l'oeil nu et qui sont mangés par certains animaux _marins. On peut d'ailleurs se poser des questions sur le poisson que l'on va consomme_r."

SOS Grand Bleu tente de sensibiliser la population © Radio France - Luc Chemla

Yves, l'un des plongeurs, est d'ailleurs dépité parce qu'il a vu sous l'eau et ramassé. "C'est un peu choquant quand même. Imaginez que la mer est une piscine municipale. Vous n'aimeriez pas y voir des déchets. La planète Terre s'appelle la planète bleu, ce n'est pas pour rien. Elle est constituée en grande partie d'eau."