Des centaines de lamproies lâchées dans la rivière Allier, à Brioude, pour sauver l'espèce

Plus de 500 lamproies lâchées à 800 kilomètres de chez elles, dans la rivière Allier.

C'est une première à Brioude, en Haute-Loire. Plus de 500 lamproies, pêchées dans l'estuaire de la Loire, ont été lâchées dans la rivière Allier par des pêcheurs professionnels venus de Loire-Atlantique. Ces poissons ont parcouru près de 800 kilomètres pour repeupler le bassin de l'Allier à Brioude. Une trentaine de Brivadois, amateurs de pêche, se sont déplacés pour l'occasion, accompagnés de l'Association Protectrice du Saumon Loire-Allier, en soutien de l'action.

ⓘ Publicité

Les lamproies sont versées dans des sceaux avant d'être relâchées en rivière © Radio France - Emma Saulzet

Menace d'extinction

Ce poisson, un migrateur voisin de l'anguille, est en voie d'extinction. En cause : la prédation du silure, le plus gros poisson d'Europe, sur les lamproies. Ces dernières ne peuvent donc plus migrer le long de la Loire, jusque dans l'Allier. Elle meurent toutes au seuil de Saint-Laurent-des-Eaux, dans le Loir-et-Cher, d'après une étude menée en 2023 par le MNHN (station marine de Dinard du Muséum National d’Histoire Naturelle).

L'objectif de cette action, donc : alerter sur la disparition de ce poisson. "Ici, sur le bassin de l'Allier, à Brioude, je ne pense pas qu'il y ait énormément de silures", explique Didier Macé, représentant des pêcheurs de Loire-Atlantique, à l'origine du projet. Autre problème que dénoncent ces pêcheurs : la présence d'obstacles à la migration de la lamproie. "Il y a encore des barrages, c'est aussi l'occasion pour les gestionnaires d'aménager les barrages pour qu'ils puissent être franchis par des lamproies adultes et jeunes."

Elles attirent les curieux, et les courageux qui souhaitent les toucher. © Radio France - Emma Saulzet

Action symbolique

Action symbolique pour Philippe Boisneau, vice-président de l'Association Agréée des Pêcheurs Professionnels en Eau Douce du bassin Loire-Bretagne : "Ce n'est déjà pas normal qu'on soit obligés de les amener en camion, je le répète. C'est vraiment une absurdité. L'objet, c'est de lancer une alerte qu'on pourra pas répéter à l'infini parce que ce n'est qu'une correction de dommages créés par des activités humaines." L'occasion aussi de sonner l'alerte pour d'autres espèces menacées, telles que le saumon.