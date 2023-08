Des centaines de vélos dans Orléans, campement imprévu à La Source : que retenir du convoi de l'eau ce jeudi

Le convoi de l'eau est entré dans le Loiret ce jeudi 24 août. Après avoir rassemblé plus de 1.000 personnes devant la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher, le convoi et ses 600 vélos ont traversé le Loiret en passant par Beaugency, Saint-Jean-de-la-Ruelle, avant d'arriver à Orléans.

ⓘ Publicité

Ce jeudi après-midi, le rendez-vous programmé à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a été reporté à la demande du président du comité de bassin à demain vendredi en fin de matinée. Un report qui ne passe pas pour les manifestants. "On pense qu'on ne va rien obtenir du rendez-vous de demain donc il faut maintenir la pression ici. On va s'installer devant l'Agence de l'eau ce soir et cette nuit".

Un jeudi arrosé à cause des orages

Après un passage par Beaugency, les manifestants ont une pause pique-nique ce jeudi midi à la plage de Fourneau au lieu-dit Fourneaux proche de Chaingy. La pluie n'a pas arrêté les opposants au projet de réserves pour l'irrigation agricole. Ils sont plusieurs centaines à être entrés dans Orléans en ce jeudi après-midi.

"C'est un signe d'arriver sous la pluie avant un rendez-vous à l'agence de l'eau" dit un manifestant

"L'eau pour tous, tous pour l'eau"

Deux rendez-vous programmés à Orléans

Le rendez-vous programmé ce jeudi après-midi à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans-La Source avec le président du Comité de bassin Thierry Burlot est annulé. Selon les porte-paroles du mouvement, Thierry Brulot leur a fait savoir qu'il n'était en mesure de les recevoir, précisant que le rendez-vous est reporté à ce vendredi 11h. Les porte-paroles du convoi de l'eau annoncent vouloir installer leur campement devant l'Agence pour la nuit, "pour maintenir la pression".

Rassemblement devant l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans-La Source des manifestants du convoi de l'eau. © Radio France - J. Frenoy

Ce jeudi soir, deux campements distincts ont été mis en place, l'un à Orléans-La Source, devant l'Agence de l'eau, et l'autre à Bou, lieu de bivouac initial du convoi de l'eau. L'avenue Buffon, devant l'Agence de l'eau, est du coup totalement bouclée et sans doute inaccessible pour la soirée, et une partie de la matinée de vendredi.

Un deuxième rendez-vous est également prévu ce vendredi à 15h avec la nouvelle préfète du Loiret Sophie Brocas.

Les rendez-vous du vendredi 25 août