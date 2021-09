Des champignons à profusion en Creuse : "c'est la folie pour les girolles !"

Pour les amateurs de champignons, c'est Byzance cette année en Creuse ! On n'a pas eu un très bel été côté météo mais le revers de la médaille, c'est que l'alternance du soleil et de la pluie a profité aux girolles.

On en mange, on en donne, on en congèle !

"Pierrot" a ramassé 25 kilos de girolles cette année © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

25 kilos de girolles

Dans un petit coin de Creuse qu'il veut évidemment garder secret, "Pierrot", 41 ans, a ramassé 25 kilos cette année. Il cueille depuis qu'il est tout petit et selon lui, c'est du jamais-vu depuis dix ou quinze ans : "Avant, ce n'était pas exceptionnel des années comme ça. Mais avec les sécheresses à répétition, je ne pensais pas revoir ça un jour. C'est vraiment la folie."

L'an dernier, il a ramassé un ou deux kilos, l'année d'avant trois ou quatre. Alors cette année, il a fait une bonne cure : "On en mange sous toutes les formes : à la crème, en omelette, grillées..." Quand il déborde, il en donne et congèle, avec philosophie : "L'an dernier on avait beaucoup de tomates, cette année il n'y a pas de tomates mais il y a des girolles donc on est contents quand même. La vie est belle !"