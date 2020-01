Des footballeurs et footballeuses professionnels ont décidé de donner un coup de main à la SPA. Pour aider la Société de protection des animaux à lutter contre le fléau des abandons, ces sportifs lancent la campagne "Accueillez votre meilleure recrue". Ils iront aussi dans des refuges de la SPA.

Des champions de foot se mobilisent pour défendre la cause animale

Quel est le rapport y a t-il entre le foot et les animaux ? A priori, il n'y en a pas. Pourtant, si. Le lien, c'est la campagne "Accueillez votre meilleure recrue". Une initiative du mouvement Positive football initié par l'Union nationale des footballeurs professionnels. Des footballeurs et footballeuses professionnels* ont décidé de donner un coup de main à la Société de protection des animaux.

Que vont faire ces pro du ballon rond vont faire pour la SPA ?

Ces sportifs vont tout faire pour attirer notre attention sur les abandons d'animaux. Presque 100.000 par an. Des abandons dont les deux pires moments de l'année sont les vacances d'été. Et aussi, on le sait moins, la période après les festivités de Noël. Donc en ce moment.

Un "mercato" des animaux

Si ces footballeurs et footballeuses ont choisi de se mobiliser plutôt maintenant fin janvier, c'est pour une bonne raison. Dans le foot, c'est la période du mercato. LE moment où les équipes cherchent à recruter le joueur idéal. D'où l'idée de jouer sur ces transferts pour inciter à trouver le compagnon parfait.

Ces sportifs au grand cœur vont aussi mouiller le maillot car ils vont en plus aller visiter des refuges de la SPA dans toute la France.

Histoire de se mettre en jambes, certains comme Paul Berdanoni du Nimes Olympique et Gaetan Charbonnier du Stade Brestois ont posté sur les réseaux sociaux des photos d'eux avec leur protégé à quatre pattes.

* Paul Berdanoni (Nîmes), Gaetan Charbonnier du stade (Brest), Thomas Ephestion (Orléans), Gauthier Gallon (Troyes), Johan Gastier (Clermont), Gauthier Hein (Valencienne), Valentin Henry (Rodez), Adrien Hunou (Rennes), Corentin Jacob (Rodez), Clarisse Le Bihan (Montpellier), Jordan Lefort (Amiens), Srah Palacin (Marseille), Jérôme Prior (Valenciennes), Esteban Salles (Grenoble), Jonathan Tinhan (Grenoble), Mathieu Udol (Metz), Théo Vall (Nîmes), Mathias Autret (Brest), Jessy Benet (Grenoble), Antonin Bobichon (Angers).