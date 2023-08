"Sport for future", des champions sensibilisés à la fonte des glaciers dans le massif du Mont-Blanc

L'événement Sport for future a vu le jour à Chamonix en 2022 . Il a pour but de mobiliser et sensibiliser les sportifs de haut niveau sur l'urgence climatique et plus particulièrement sur les glaciers, véritables clés de voute du climat et de la vie sur Terre, pourtant actuellement très menacés.

Le long des 580 marches nécessaires aujourd'hui pour descendre sur la Mer de glace depuis le site du Montenvers à 1900 m d'altitude, divers panneaux indiquent l'amincissement édifiant du glacier au fil des décennies © Radio France - Marie AMELINE

Dix champions sur la Mer de glace

Pour cette deuxième édition de l'événement, dix sportifs se se sont retrouvés en ce début du mois d'août dans le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie :

Naïlé Maignan, escalade

escalade Faustine Clapier, escrime

escrime Benjamin Auffret, plongeon

plongeon Matthieu Rosset, plongeon

plongeon Dimitri Jozwichi, para-athlétisme

para-athlétisme Fulgence Ouedraogo, rugby

rugby Charlotte Morel, triathlon

triathlon Victor Galuchot, ski

ski Flora Artzner, wingfoil

wingfoil Nicolas Fleury, trial

Sur les glaciers du Tour et de la Mer de glace, ils ont marché, grimpé, regardé, écouté les glaciologues et spécialistes du climat leur expliquer le pourquoi du comment de la fonte des glaciers. Forts de ces explications, Ils ont réfléchi et échangé sur leurs pratiques, envisagé comment en réduire l'impact et comment inciter ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux à en faire autant. "Le but ce n'est ni d'être ni parfait ni moralisateur mais de voir que chacun peut faire des petits gestes et entraîner ceux qui le prennent comme modèle" explique Armelle Courtois, championne de kitesurf , l'une des initiatrices de Sport For Future

Enjeu de demain : la préservation des écosystèmes de l'après-glacier

Parmi les sujets abordés durant ces trois jours de sensibilisation, celui de ce que le glaciologue Jean-Baptiste Bosson nomme "l'après-glacier". Un nouveau champ d'études qui part de l'idée que les glaciers, même si ils ne vont pas tous disparaître, et même si, ce qui serait génial, on arrive à appliquer les accords de Paris, vont tous reculer jusqu'à se stabiliser pour les plus importants. Cela signifie que l'on va perdre des surfaces glaciaires et on va gagner plein d'écosystèmes à préserver à leur tour".

Depuis 1850, le retrait des glaciers dans les Alpes françaises équivaut à 400 kilomètres carrés, soit la superficie de 14 lacs d'Annecy

À ces écosystèmes d'après-glaciers, la revue scientifique internationale NATURE consacre justement un dossier dans son prochain numéro à paraître mi-août.

