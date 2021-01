Des changements de tarifs pour les bornes de rechargement électrique en Côte-d'Or

Des tarifs mieux adaptés aux usages

Depuis 2018, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, exploite un réseau public comprenant 41 bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides sur le territoire du département. Dès l’ouverture du service, les élus du SICECO ont choisi un accès payant au forfait. Aujourd’hui, ils font évoluer la tarification afin de mieux répondre aux besoins et de rechercher une meilleure couverture des dépenses supportées par le SICECO.

Le déploiement de ce service public s’élève aux alentours de 460 000 €

Il est supporté à 30 % par le SICECO et les communes qui reçoivent les bornes. 30 % ont été pris en charge par l’ADEME, via le Plan d’Investissement d’Avenir (PIA) et 40 % ont été subventionnés par les fonds européens FEDER via la Région.

Quelle évolution pour les tarifs ?

Les nouveaux tarifs d’utilisation comprennent un prix forfaitaire réduit auquel s’ajoutent la facturation de l’énergie délivrée (modulée selon la puissance de la borne) et le prix d’occupation de la place (essentiellement destiné à fluidifier l’utilisation des bornes). Depuis le 1er janvier 2021, les tarifs indiqués ci-dessous s’appliquent

Tarifs recharges aux bornes électriques de Côte-d'Or - SICECO

Un nouvel opérateur et un nouveau moyen de paiement

Le SICECO exploite ce réseau public de bornes de charge dans le cadre d’un marché de commandes regroupant, en plus du SICECO, 6 autres syndicats d’énergies de la région Bourgogne-Franche-Comté. C’est la société CITEOS (pour la partie maintenance des bornes), en partenariat avec l’opérateur FRESHMILE (pour la partie supervision et moyen de paiement) qui a remporté ce marché.

Ce changement permet non seulement de conserver une disponibilité du service 7 jours sur 7 et 24h sur 24h (avec une assistance technique joignable en permanence) mais aussi une meilleure accessibilité : paiement par carte bancaire sans contact, par téléphone et par badges compatibles (non délivrés par le SICECO).

Les interfaces (site internet : https://territoiredenergie-bourgogne-franche-comte.freshmile.com, application mobile, dialogue avec la borne) sont améliorées et l’usager bénéficie d’information complémentaires (possibilité de réservation, alerte sur la fin de charge, ...).