Des chasseurs de tabourets saccagent l'aire de médiation de la forêt de Bercé

Depuis le 10 novembre, les promeneurs de la forêt de Bercé (Sarthe) sont invités à participer à une chasse au trésor très originale : dans le cadre d'un projet pédagogique et artistique lancé par l'Office national des forêts (ONF) et le studio de design parisien 5.5, cent tabourets en chêne massif ont été disséminés dans les bois. L'opération séduit, puisque quarante de ces tabourets ont déjà été découverts. Sauf que les tabourets fixes de l'aire de médiation ont également disparu, ce qui n'était pas prévu au programme.

Des trous béants dans le sol de la forêt

"C’est avec amertume que l’ONF a constaté de lourdes dégradations à l’espace de médiation TABOU-RET au rond de la Croix Marçonnais, en forêt domaniale de Bercé", explique l'Office national des forêts dans un communiqué. "En effet, tous les TABOU-RET fixes ont été déracinés", alors qu'ils étaient destinés à rester en place. "Les systèmes de fixation pour pérenniser l’aire ont été arrachés, laissant des trous béants dans le sol".

S'agit-il d'un vol, de vandalisme ou, tout simplement, d'une mauvaise compréhension des règles de la chasse au trésor ? En tout cas, l'ONF demande aux personnes qui ont emporté ces tabourets de les rapporter, soit à son atelier de la Huberdière, soit au centre Carnuta de Jupilles. D'autant que contrairement aux tabourets mobiles disséminés dans le cadre de l'opération, ceux de l'aire de médiation n'ont "aucune valeur car non numérotés et non signés".

La chasse au trésor, dans les règles définies par l'ONF, se poursuit. Il faudra d'ailleurs sans doute assez longtemps pour en venir à bout, certains tabourets étant vraiment très bien cachés.