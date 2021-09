Des chercheurs lorrains récupèrent des trésors dans vos vieux téléphones portables

On estime que 54 à 113 millions de téléphones usagés dorment dans les tiroirs des Français. En Lorraine, des chercheurs ont lancé une campagne pour récupérer 10.000 vieux portables et extraire les métaux précieux qu'ils contiennent.

Vous avez peut-être de vieux téléphones portables qui dorment dans vos placards :on estime que c'est le cas d'entre 54 et 113 millions d'appareils en France ! Sachez que vous pouvez en faire don à la science. Les chercheurs du projet Thymo (pour "traitement hydrométallurgique de cartes électroniques de téléphones mobiles"), financé par l'institut Carnot Icéel, à Nancy, et dirigé par Eric Meux, enseignant-chercheur à l'institut Jean Lamour, ont besoin de 10.000 portables cassés ou inutilisés que vous pouvez déposer dans différents points de collecte, comme les déchetteries Haganis de Metz Métropole, ou encore l'UFR SCIFA du campus Bridoux, toujours à Metz. L'idée est de récupérer les métaux rares qu'ils contiennent.

L'antimoine empêche votre smartphone de prendre feu

En effet, une fois collecté, votre téléphone sera mis en pièce, et les scientifiques, à l'aide de procédés chimiques très fins, vont prélever les métaux qui se trouvent en infime quantité à l'intérieur : cuivre, étain, argent, ou or pour les plus connus, mais aussi tantale, palladium ou encore antimoine : "L'antimoine, par exemple, se trouve dans le plastique de votre téléphone, et il a des propriétés qui l'empêchent de prendre feu en cas de surchauffe", explique Jérôme Sterpenich, directeur de l'institut Carnot Icéel.

Tous ces métaux sont très compliqués à extraire dans la croûte terrestre. Par ailleurs, à l'état de déchets, ils peuvent être polluants. D'où l'intérêt de faire d'une pierre deux coups, en utilisant une "mine urbaine" plutôt qu'une mine en milieu naturel, c'est-à-dire en les récupérant directement dans les téléphones.

Jusqu'à neuf tonnes d'or et 19 tonnes d'argent

Surtout qu'économiquement, c'est très intéressant : "Si on arrive à recycler de façon efficiente nos 10.000 téléphones, on pourrait récupérer 500 à 2000 tonnes de cuivre, 50 à 200 tonnes d’étain, une à 19 tonne d’argent, une à neuf tonnes d’or, neuf à 18 tonnes d’antimoine et trois à sept tonnes de tantale", énumère Jérôme Sterpenich. "Ce sont des quantités qui sont clairement significatives pour être directement réindustrialisées. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir de l'exercice : le but, c'est de trouver quels vont être les procédés les plus efficaces pour arriver à extraire ces métaux de façon rapide, au plus faible coût, et au plus faible coût environnemental." D'ailleurs, les chercheurs s'engagent à utiliser des réactifs chimiques les plus respectueux possibles de la planète.

Où déposer mon téléphone ?