Des chercheurs niçois à la COP 27

Une délégation de Niçois à Charm el Sheik. 11 enseignants-chercheurs de l'université Côte d'Azur prennent part à la COP 27 en ce moment.

ⓘ Publicité

"Probablement l'université la plus visible à la COP"

Sylvain Antoniotti, directeur de recherche au CNRS et vice-président d'Université Côte d'Azur en charge de l'initiative d'excellence, pilote cette délégation depuis Nice. "Nous sommes probablement l'université la plus visible à cette COP 27" se réjouit-il sur France Bleu Azur. "Nous avons le désir d'être à la hauteur des enjeux, des étudiants, de nos chercheurs. Il faut aller au-delà des aspects disciplinaires. Parmi la délégation, il y a aussi des juristes, des spécialistes de l'agronomie, des océans, des biologistes..."

"On est comme un lobby, on apporte la parole scientifique" appuie Christophe Mocquet, directeur du programme sur les ressources marines à l'UCA, et présent sur place. "Il y a parfois de la déception sur les négociations politiques. Mais il ne faut pas oublier que l'on a toujours le pouvoir, et la parole. On doit l'amener continuellement. Notre parole est scientifique, nous ne sommes pas des activistes. Il faut agir sur plusieurs niveaux : il faut parler aussi avec des économistes, par exemple."

"Ça fait longtemps que l'on a dépassé l'urgence"

Les chercheurs en profitent pour faire passer le message de la communauté scientifique : lisez-nous, écoutez-nous !

"Hélas, on a quand même le sentiment que toute la connaissance scientifique que nous avons accumulé n'est pas encore utilisée de façon optimale" se lamente Sylvain Antoniotti. "Nous avons d'ailleurs rédigé un plaidoyer scientifique, sur le site internet de l'université, un recueil d'articles d'une centaine de chercheurs."

Parmi les sujets sur lesquels les enseignants-chercheurs présents à Charm el Sheik, il y a notamment le biocontrôle. "Cela consiste à comprendre les écosystèmes vivants pour proposer des solutions permettant de booster leur métabolisme, leur dynamique vivante sans avoir à utiliser trop d'eau, trop d'engrais, trop de pesticides. Plusieurs starts-up ont d'ailleurs été créées, ou sont en train de l'être, dans ce domaine" ajoute Sylvain Antoniotti.