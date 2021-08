Des chercheurs orléanais en mission dans les pays nordiques pour étudier les gaz à effet de serre

Des chercheurs orléanais sont en mission dans les pays nordiques pour étudier les gaz à effet de serre. Du 14 au 27 août, ils vont se rendre en Norvège, en Suède et en Finlande. La mission Magic 2021 est pilotée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Centre national d'études spatiales (CNES). Les agences spatiales allemandes (DLR) et européennes (ESA, Eumetsat) soutiennent également le projet. Au total, la mission mobilise plus de 80 scientifiques de 7 pays, dont des scientifiques du laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace (LPC2E) à Orléans.

Mesurer les gaz à effet de serre

Cinq chercheurs orléanais se trouvent actuellement en Laponie suédoise. Ils étudient les émissions et la composition des gaz à effet de serre en zone polaire Arctique. "On va mesurer les gaz à effet de serre, principalement le CO2, le dioxyde de carbone, et le CH4, le méthane, dans tous les domaines de l'atmosphère, que ce soit au sol ou dans les airs, en avion et en ballon, explique Valéry Catoire, professeur à l'université d'Orléans et chercheur au CNRS. On part de 0 kilomètre d'altitude, les émissions directes au sol, jusqu'à plus de 30 kilomètres d'altitude en ballon".

Cette région du globe est moins décrite et moins détaillée. "On connaît moins les émissions de gaz à effet de serre là-bas, on doit regarder si le réchauffement climatique va impacter cette zone. On le sait déjà mais on voudrait évaluer l'ampleur du phénomène", indique le chercheur.

Un savoir-faire orléanais extrêmement pointu

Le CNRS d'Orléans est à la pointe en matière de mesure des gaz à effet de serre, d'où la mobilisation des chercheurs orléanais sur cette mission. "À Orléans, on a une tradition instrumentale de pointe. On arrive à placer nos instruments sur des navettes et sur des satellites américains, japonais et européens, précise Valéry Catoire. C'est tout un savoir-faire que l'on développe depuis 30 ans".

Pour étudier l'atmosphère, ils utilisent notamment des lasers. "En France, on est trois groupes à maîtriser cette technique dans des conditions extrêmement difficiles, des conditions environnementales où on est à basse pression et à basse température. C'est un savoir-faire très pointu, on n'est pas très nombreux dans la recherche à savoir le faire", poursuit le chercheur au CNRS.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) se sert notamment des données récoltées par les scientifiques orléanais pour produire ses rapports.