Des chèvres luttent contre l'embroussaillement des falaises de La Hague

Elles avaient disparu du territoire depuis la fin des années 2000. Depuis début juin, des chèvres des fossés, autrement appelées chèvres communes de l'ouest, ont été réintroduites dans un enclos de 25 hectares appartenant au Conservatoire du littoral, dans les falaises de Gréville-Hague, autour du Mur-Blanc. "C'est une race typique du massif armoricain. Elle était en voie de disparition il y a une trentaine d'années. Il y avait un troupeau sauvage d'une quarantaine d'individus dans le secteur, mais il a disparu en 2008", commente Sébastien Houillier, garde littoral pour le Symel (Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche) sur le territoire de La Hague. Ces animaux sont leurs descendants. Leur nombre doit varier selon les saisons.

Sébastien Houillier, garde littoral : "C'était une espèce en voie de disparition il y a une trentaine d'années"

Restaurer une activité pastorale

Le Symel fait partie de l'association de préservation de cette race de chèvre, ce qui lui permet d'échanger des animaux pour croiser le sang. De nombreux particuliers en ont désormais, ce qui fait que la chèvre commune de l'ouest n'est plus en voie d'extinction. Cette espèce locale se plaît dans les milieux accidentés. Elle est très adaptée au climat et à la végétation qu'elle peut y consommer (ajoncs et ronces), et elle ne nécessite que peu de soins vétérinaires.

Les chèvres ne mangent pas la fougère aigle : consommées en grande quantité, elle est toxique. Mais, elles les écrasent en les piétinant, en se couchant dedans - Sébastien Houillier, garde littoral

L'idée de ce projet expérimental lancé par le Conservatoire du littoral et le Symel repose sur deux volets : relancer dans les falaises une activité de pâturage globalement disparue depuis la Seconde guerre mondiale et entretenir un territoire écologiquement très riche. "Pour l'expliquer, il faut remonter une centaine d'années en arrière. Les falaises de Gréville étaient utilisées par les paysans pour y mettre des animaux en pâturage. Par ailleurs, ils en profitaient pour récolter certaines plantes, comme la fougère aigle, utilisée comme litière bon marché", explique Sébastien Houillier. Ces troupeaux d'ovins et caprins au départ, puis de bovins sur la fin, ont par conséquent contribué à entretenir une végétation rase dans les falaises, de grands secteurs de prairies fleuries.

Sébastien Houillier, garde littoral : "La fougère aigle a colonisé 80% de la falaise"

La fin du pâturage a permis le développement de la fougère aigle. "Désormais, elle recouvre 80% de la falaise. Une colonisation qui pose problème, puisqu'elle détruit la diversité de plantes pour prendre le monopole de l'espace", ajoute le garde littoral. Ce site abrite 26 habitats naturels, de nombreuses espèces patrimoniales (dont la petite centaurée du littoral et la doradille marine).

Ce projet a coûté 64.000 euros. Il s'inscrit dans le cadre du plan de relance dont bénéficie le Conservatoire du littoral. L'objectif est de proposer cet enclos à des exploitants dès 2023.