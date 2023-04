Des chevreuils "ivres" ? A cette période de l'année, ces animaux sont parfois un peu désorientés

Vous avez peut-être vu ces derniers jours de jeunes chevreuils au comportement un peu étrange en Berry. C'est un classique à cette période de l'année : certains divaguent un peu. Certains parlent même de chevreuils "ivres", c'est largement exagéré, mais effectivement, certains sont un peu désorientés en raison de plusieurs secteurs.

De jeunes chevreuils livrés à eux-mêmes

Si certains jeunes chevreuils ont un drôle de comportement, c'est notamment lié à leur séparation avec leur maman explique le président de la fédération de chasse dans l'Indre, Gérard Génichon : "Les chevrettes en ce moment sentent qu'elles vont mettre bas, donc elles poussent leurs jeunes qui jusqu'alors vivaient à leurs crochets ou à leurs côtés. Donc ces jeunes chevreuils sont obligés de découvrir d'autres territoires, et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu affolés, apeurés."

Des bourgeons qui provoquent des comportements "étonnants"

Livrés à eux-mêmes, ces jeunes chevreuils se retrouvent parfois à brouter des bourgeons "qui peuvent générer des comportements un peu étonnants" explique Gérard Génichon. Des comportements qu'a pu observer Nathalie Gallois, photographe animalier dans l'Indre : "à cette époque là ils aiment bien se mettre dans les haies parce que déjà ils dorment beaucoup. Ils sont en plein champ à prendre le soleil. Et quand ils se relèvent ils longent toutes les bouchures (...) et ils mangent tous les petits bourgeons qu'ils trouvent. C'est sucré, je pense qu'ils aiment ça. Et le phénomène qui est décrit, et un petit peu amplifié quand on l'entend raconté, c'est que ca les rends saouls, et qu'ils sont un peu euphoriques. Après (...) les chevreuils font pas non plus une grosse fête, ils ne sont pas à se rouler par terre quand même".

Il n'empêche, dans cet état, les chevreuils peuvent se retrouver proches des habitations, dans les jardins de particuliers, ce qui est inhabituel. On dénombre peu d'accidents assure le président de la Fédération de chasse de l'Indre, mais dans de rares cas cela a pu se produire. Si vous vous retrouvez face à un chevreuil dans votre jardin, il est conseillé d'appeler le maire, qui alertera la direction des territoires, qui elle fera appel au lieutenant de louveterie pour intervenir.

Des chevreuils de plus en plus nombreux

Difficile de dire combien de chevreuils vivent dans l'Indre, mais leur nombre semble être en hausse. Les autorités demandent ainsi aux chasseurs du département d'en abattre 10.000, ce qui est plus qu'avant. Le nombre croissant de chevreuils peut aussi expliquer le fait que l'on ait l'impression d'en voir de plus en plus à cette période de l'année (une période hors-chasse).